Luis Ventura lanzó una preocupante frase sobre su hijo menor: "Estaba dejando de ser él"

Luis Ventura reveló un difícil momento que atravesó junto a su familia y lanzó una frase que generó conmoción: "Estaba dejando de ser él".

La salud del hijo menor de Luis Ventura generó preocupación en las últimas horas, luego de que trascendiera que había sido internado. El conductor decidió salir a dar tranquilidad y contó públicamente cómo se encuentra el pequeño en la actualidad.

¿Qué le pasó al hijo de Luis Ventura? Se trata de Antoñito, hijo de Ventura y Fabiana Liuzzi, quien fue ingresado a la Clínica Trinidad el lunes 28 de septiembre. Este jueves, el conductor de Primicias Ya (América TV) decidió contar lo sucedido a través de sus redes sociales, explicando que los primeros síntomas habían encendido las alarmas familiares.

"Estaba dejando de ser él y algo había cambiado. Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron", relató Ventura en una publicación desde su cuenta oficial de Instagram, dejando en claro el nivel de preocupación que atravesó la familia durante esos días, aunque sin precisar un diagnóstico puntual.

El posteo de Luis Ventura por su hijo. Una semana de internación con final feliz Según explicó el propio conductor, los estudios realizados durante la internación permitieron detectar ciertos parámetros alterados que, con el correr de los días, lograron normalizarse. Con ese dato, Ventura buscó bajarle el tono a la preocupación inicial y confirmó que su hijo ya se encuentra mejor.

Más allá de la angustia del momento, el periodista también compartió una faceta íntima de la estadía de Antoñito en la clínica. Junto a un video en el que se lo ve caminando por los pasillos del sanatorio, escribió: "El Doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien... Un personaje que se hace querer", reflejando el buen vínculo que generó el nene con el personal médico.