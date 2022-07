Ten con tu chico un gesto que le emocione, Aries, te ayudará a romper la monotonía. Buen día para las reconciliaciones, Tauro, aprovecha bien este momento. Te darás cuenta hoy, Géminis, de que los celos que te atormentaban eran totalmente infundados Deja tu zona de confort, Cáncer, a veces es muy positivo correr algún riesgo. Busca alicientes a tu trabajo, Leo, te divertirás viviéndolo como una aventura. Evita por todos los medios que se te crucen los cables, Virgo, sobre todo en el ámbito laboral. Procura relajarte, Libra, si tienes una visión más positiva de la vida tus agobios desaparecerán. No le cuentes tus problemas ya de entrada a ese chico que te gusta, Escorpio, podrías asustarle. El estrés te hace estar indecisa, Sagitario, necesitas descansar y relajarte. No te cierres en banda, Capricornio, escucha lo que tienen que decirte los demás. Mantén la mente ocupada, Acuario, es el mejor remedio contra los males de amores. No dejes que otros problemas interfieran en tu trabajo, Piscis, especialmente los del amor.

Aries

Trabaja con los cinco sentidos puestos en lo que te toca hacer hoy, Aries, pero sin perder de vista ciertos objetivos que te plantearon hace ya algún tiempo. A diario hay que estar al plato y a las tajadas, como suele decirse. Que una cosa no te distraiga de la otra porque quizá te están probando para conocer hasta dónde llega tu capacidad. En tu entorno familiar se está tratando a diario una cuestión muy importante. Acude hoy junto a los tuyos para darles tu punto de vista, Aries, lo están necesitando. En el terreno sentimental, no tienes la menor duda de los sentimientos de tu pareja. Esto es fantástico pero esta seguridad hace que cada día le expreses menos lo mucho que tú le quieres también. Es algo imprescindible. Hoy deberías tener un gesto de amor que le emocione.

Tauro

Hoy es un día perfecto para acercamientos y reconciliaciones, Tauro. Si has andado a la greña a diario con algún compañero o compañera de trabajo, con amigos o con un pariente, hoy es día de pelillos a la mar. Probablemente no haya sido por una causa grave pero la situación se ha ido liando hasta crear esa distancia que hoy tienes que borrar de un plumazo. En el terreno laboral, hoy te puede sorprender una persona que creías “estirada” y que sin venir a cuento te hará un comentario positivo. Aprovecha el momento, te lo está poniendo en bandeja. Cuídate también a diario del calor agobiante y el aire acondicionado, o del fresco que en teoría hará en la noche, podrías pillar un resfriado. Ahora no te conviene ponerte pocha, porque recibirás una invitación de alguien que te importa y no puedes faltar.

Géminis

Tú también, Géminis, perteneces a un signo que hoy se ve afectado por cierta conjunción astral que hace que los ánimos estén exaltados. Quizá se te presente un conflicto con algún colega o incluso con un jefe. Intenta controlar tus reacciones y en especial tus palabras, porque es lo que mejor te funcionará hoy y también a diario. Pero tampoco te dejes pisotear por nadie, Géminis. Di lo que tengas que decir pero sin mostrarte agresiva. Y si crees que tu etapa ahí ya ha caducado, empieza a buscar en otros lugares. Es un buen momento para tomar este tipo de decisiones, no te va vas a arrepentir. En el amor, por fin comprenderás hoy que esos celos que te han estado atormentando a diario eran totalmente infundados. No ha tenido consecuencias pero podría haber acabado en ruptura.

Cáncer

Hoy ponte manos a la obra desde primera hora de la mañana, Cáncer, y podrás cumppodrás clir con tu trabajo sin tener que agobiarte porque se te echa el tiempo encima. Esto te pone muy ansiosa a diario y por esta causa hoy podrías cometer algún error importante. Si hoy te sale la ocasión para explorar un nuevo camino, tómalo en consideración. Si lo que te lo impide es que no quieres dejar tu zona de confort, te estás equivocando. Esta emoción de descubrir nuevas cosas es la esencia de la vida, Cáncer. Hoy puedes enterarte de que alguien en quien confiabas te está apuñalando por la espalda a diario. ¿De qué te sirve tu sexto sentido? A estas personas nunca las ves venir. En el amor, si estás en pareja, hoy puedes llevarte una sorpresa muy agradable. Agradécele el gesto.

Leo

Dices que estás satisfecha por el trabajo que tienes, Leo, pero la verdad es que últimamente te aburres como una ostra a diario. Lo que pasa es que valoras mucho la estabilidad que te proporciona. Lo único que tienes que hacer es buscar alicientes a tu ocupación. Hoy inventa nuevas fórmulas para mejorar la productividad, para ahorrar tiempo, para conseguir óptimos resultados. Si te lo tomas como un reto acabarás viviéndolo como una aventura y ¡adiós aburrimiento! En el amor, si estás en una relación de pareja, Leo, hoy se avecina tormenta. Prepárate para calmar los ánimos. Por causas ajenas a vosotros, tu chico no tiene su mejor día. No te preocupes porque lo vuestro no corre peligro. Es buen momento para demostrarle que además de tener tu amor puede contar a diario con todo tu apoyo.

Virgo

Hoy, Virgo, no has de tener prisa para nada y menos en el terreno de los negocios, A diario eres un rayo a la hora de ver las posibilidades que se cruzan en tu camino, pero en estos momentos corres riesgo de equivocarte si reaccionas al primer impulso. Si alguien te propone un pacto, pide tiempo para analizarlo. Te evitarás malos ratos. Si estás trabajando por cuenta ajena no será éste un día fácil para ti. Procura que no se te crucen los cables con nadie de tu entorno laboral o la que saldrías más perjudicada serías tú misma, Virgo. El ambiente no será hoy para tirar cohetes, procura pasar de puntillas. En el terreno sentimental, quizá a diario te ronde alguien que te hace olvidar esos malos ratos, pero si tienes pareja formal, mucho cuidado con las tentaciones.

Libra

El exceso de trabajo te está haciendo estar más susceptible que nunca, Libra, y hoy puedes sentirte muy ofendida por un comentario que te hará una persona que te aprecia sobre algo de diario que puedes mejorar. ¿Sabes lo que significan las palabras “crítica constructiva”? Se trata de esto, no te lo dice por fastidiarte sino para que corrijas lo que está mal. Quizá te iría bien tomarte un descanso, estresada Libra. Si hoy tienes posibilidad, tómate una tarde libre, o un par de horas. Aprovecha para salir a pasear con tu pareja, si la tienes, o para quedar con esa persona que te interesa tanto. Haz algo gratificante a diario. Te ayudará a recuperar una visión optimista de la vida, que buena falta te está haciendo. Has de cambiar la percepción de lo que vives y para eso relajarte es esencial.

Escorpio

No acabas de sentirte satisfecha con lo que tienes, Escorpio, pero tampoco haces nada por cambiarlo. Es probable que hoy, paradójicamente, sientas que en tu vida falta equilibrio, que a diario no consigues que todas las cosas funcionen medianamente bien a la vez. Cuando algo marcha, otro asunto se estropea. Analiza en qué estás fallando y busca la manera de dar estabilidad a esas partes que parecen ir a trancas y barrancas. Anímate hoy porque tienes muy cerca la oportunidad de ser feliz a diario junto a alguien que está empezando a entrar en tu vida, Escorpio. Procura resolver tu problema de equilibrio vital antes de que esto prospere porque podrías estropearlo. No agobies a esta persona contándole de entrada tus problemas. Eso déjalo para más adelante o para nunca. Espera a tener más confianza para hablarle de lo que te preocupa.

Sagitario

Hoy, Sagitario, es un día para decidir sobre lo que has estado reflexionando a diario desde hace un tiempo. Tampoco puedes pasarte toda la vida pensando. Has tenido un tiempo prudencial y este tema, seguramente profesional, que requiere una respuesta ya no puede esperar más. Procura dejar a un lado las dudas porque te vas a liar. Ahora ya has de tenerlo todo más claro. En el terreno sentimental, tu pareja también está un poco mosca porque no acabas de definirte y andáis dando palos de ciego. Quizá esta indecisión que te asalta a diario se deba a que estás pasando una época de mucho estrés, Sagitario, y esto hace que hayas cambiado incluso el carácter tan animado que tenías al principio de vuestra relación. Hoy descansa, relájate y todo volverá a ser como antes.

Capricornio

Evita hoy saltar a la primera de cambio, Capricornio, aunque tengas los ánimos muy exaltados. Estás en riesgo de liarte en una discusión absurda con un colega y todo porque no tenéis el mismo punto de vista sobre una cuestión de trabajo. Se impone dialogar a diario y que cada uno exponga sus argumentos, respetando al otro. También es necesario saber aceptar la opinión ajena si te das cuenta de que tiene razón. Si te cierras en banda no conseguirás más que persistir en el error y eso no te conviene, Capricornio. En un equipo es necesario escuchar a los demás, a diario puedes aprender mucho de ello. A la salida te esperan momentos muy agradables junto a la persona que ocupa tu corazón, puede que hoy te sorprenda con un regalo que te dejará con la boca abierta.

Acuario

El exceso de trabajo diario te tiene totalmente agotada, Acuario, aunque tú vas tirando y no pareces darte cuenta. Sin embargo, hoy empezarás el día con muchos ánimos pero a medida que pasen las horas entrarás en momentos bajos. Te iría muy bien disponer de un tiempo de relax y reflexión. Tal vez esto que te está ocurriendo ahora tiene su origen en ciertas decisiones que tomaste hace ya un tiempo. Necesitas descansar y es prioritario que lo hagas hoy mismo. En el ámbito sentimental, si has pasado por una ruptura no deseada recientemente, es probable que no estés todavía repuesta y que hoy, precisamente, nostálgica Acuario, eches de menos a la persona que tenías al lado. Recuerda el daño que te causó y mantén la mente ocupada. Es el mejor antídoto a los males de amores.

Piscis

Si te has levantado hoy con el pie izquierdo, Piscis, sin ganas de seguir esforzándote o incluso sin ganas de acudir al trabajo porque te parece aburrido y sin alicientes, reflexiona. Seguramente este cansancio se debe a alguna causa que te afecta a diario, ajena al trabajo en sí mismo. Piénsalo bien, en realidad tienes un trabajo que te gusta y que tú elegiste en su momento. Intenta recuperar la ilusión que te movía al principio y desvincularlo de otros problemas, sensible Piscis. No vas a tirar todo lo que has conseguido por la borda porque tienes un conflicto diario en otro espacio de tu vida. El amor puede tener mucho que ver con ese estado de ánimo. Tal vez has descubierto que esa persona que te parecía tan especial tiene un lado oscuro. Más vale que haya sido ahora que más adelante.

Fuente: lecturas.com