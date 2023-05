Descubre todo lo que te depara el Horóscopo de hoy: Miércoles 3 de Mayo. Hoy, todo sobre salud, amor y trabajo.

Aries

Has de hacer más caso hoy de aquellos que te aconsejan que no corras tanto en algunos momentos de la vida, Aries, que más vale ir paso a paso, disfrutando a diario de lo que consigues. Así, además, verás venir los peligros y caerás en menos errores. En estos momentos quizá estés ansiosa porque necesitas más tiempo que los demás para hacer tu trabajo. Recuerda lo dicho y no lo tomes como algo negativo. Ve a tu ritmo, llegarás igual. En el aspecto amoroso, Aries, deberías soltarte, expresar con libertad tus sentimientos. Estás como contenida y esto no ayuda en nada hoy, que tienes a tu alcance a una persona que te gusta pero que puede creer que eres un témpano de hielo. Que no te pare pensar en el más adelante. Vive el presente a diario y luego ya se verá.

Tauro

Hoy es un buen momento para empezar a proyectar cosas nuevas para tu vida, Tauro. Es verdad que no puedes estar en varios lugares a la vez, en lo que a la presencia física se refiere, pero tienes capacidad para atender a diario varios asuntos a la vez y las nuevas tecnologías te permiten centralizarlo todo. Si sabes jugar bien tus cartas a diario, te espera un futuro espléndido.Hoy es un día excelente para los negocios. Quizá se te presente la oportunidad de cerrar un trato que te generará buenos beneficios en un futuro no tan lejano. Anímate, porque estás consiguiendo superar el bache que afectaba a tu vida sentimental, Tauro. Es el momento de que sorprendas a tu pareja sacando entradas para esa película que quiere ver o para asistir a algún espectáculo. Disfruta a diario de tu relación.

Géminis

Hoy, Géminis, puedes tener un sobresalto al comprobar que tu cuenta bancaria ha pegado un bajón de aúpa. Es posible que se deba al cobro de ciertos recibos con los que no contabas ahora, pero que llegan en su plazo. Tendrás que reorganizar tu economía de diario si no quieres pasar apuros para llegar a fin de mes. Para otra vez, sé más previsora, hazte un calendario de pagos y consúltalo con a diario. En el terreno laboral, sabes que el trabajo requiere mucha atención y que es vital planificarlo bien. Tómate el tiempo necesario. No corras, sobre todo en las cosas importantes. Este consejo puedes aplicarlo también a diario a tu vida sentimental, Géminis, ve más despacito. Ahora estás pasando un momento complicado pero no es más que una fase normal en una relación de largo recorrido.

Cáncer

Mentalízate hoy para afrontar hoy un día bastante complicado en el trabajo, Cáncer. Te hará falta energía y paciencia para la que se te viene encima. Es un tema puntual, pero que te puede desequilibrar a lo largo de la jornada porque llegarás a creer que no puedes llegar a todo. Sin embargo, lo cierto es que tienes tanta dedicación al trabajo que estás dejando un poco de lado a tu pareja a diario. Probablemente hoy te confiese que está un poco harto. Él también tiene sus asuntos pero respeta vuestro tiempo juntos como algo sagrado. No des tú prioridad a tus cosas pasando por encima de las suyas, Cáncer. Escucha bien hoy lo que quiere decirte porque os beneficiará a diario. Si te das cuenta de que tiene razón, reconoce tus errores. Después de esto os esperan momentos felices de relax.

Leo

Hoy, Leo, en un momento dado y posiblemente en el ámbito laboral, puedes tener deseos de explotar y montar un cirio con los que te rodean. Si sientes que te desborda la ira, da media vuelta, aléjate un momento, relájate y procura calmarte. Esta actitud te puede perjudicar mucho. Alguien de tu círculo cercano ya te ha advertido a diario sobre el peligro de esos prontos que te dan. Piénsalo hoy, incluso antes de que se produzca la situación. Es un buen momento, en cambio, para idear la forma de generar nuevos ingresos. Tu pareja puede ayudarte en este cometido, Leo. Háblale sobre esto porque te aportará una sugerencia muy brillante, Esta alianza mutua, además, puede ser muy efectiva a diario para consolidar la relación y estrechar lazos. En tu caso el amor y el trabajo conjuntamente pueden darte grandes resultados.

Virgo

Si tuvieras un poquitín más de fuerza de voluntad a diario, Virgo, todo te funcionaría sobre ruedas, como puedes comprobar hoy mismo. A veces tira para atrás simplemente el pensar que tienes mucho trabajo para hacer o que has de desplazarte un poco lejos para reunirte con tus amigos. Te estás dejando vencer por la pereza, aunque te has dado cuenta de que cuando te pones manos a la obra porque no te queda otra solución, realmente las cosas no son tan difíciles como pensabas. Y así es, por eso hoy no te pares ni un minuto a pensar lo que te va a costar tal o cual y ¡empieza ya! Hoy sabrás que una persona que estabas conociendo te prefiere más como amiga que como pareja. Guarda tu orgullo malherido, Virgo, porque está siendo honesto y además tú también empezabas a encontrarle pegas a diario.

Libra

Hay días que se hacen cuesta arriba y hoy es probable que para ti sea uno de ellos, Libra. Quizá empieces a pensar que no estás haciendo a diario lo que realmente te gusta o que no has acertado con el empleo que tienes. Quítatelo de la cabeza porque estás en el lugar correcto y sólo has de dejar pasar este mal día para recuperar los ánimos y la ilusión. Hoy puede llegarte un dinerito, tal vez procedente de un crédito que habías solicitado. Úsalo para lo que estaba destinado, no en otras cosas. En el amor, Libra, ahora estás hecha un lío porque desde hace poco tienes a tu lado una persona que parece encajar contigo muy bien pero echas de menos a diario tu libertad de antes. Piénsalo bien antes de dar un paso adelante en esta relación.

Escorpio

Te has cerrado hoy en tu mundo y no dejas que nadie penetre en él, Escorpio, sobre todo en el ámbito laboral. Tendrías que darte cuenta de necesitas de los demás a diario igual que ellos necesitan de ti. No seas egocéntrica y comparte desde hoy mismo lo que tú puedes aportar al equipo. Nadie te va a quitar los méritos. Pero por si acaso mantente atenta a las personas de tu alrededor, puede haber alguien que te tiene cierta envidia. Hoy es un buen día para las grandes compras y también para generar dinero. Todo lo relacionado con la economía está favorecido. En el terreno sentimental, Escorpio, vivirás momentos geniales, un hecho inesperado desatará la pasión hoy entre vosotros. No esperes más a que sea él quien tome la iniciativa como sueles hacer a diario.

Sagitario

Si has estado reflexionando a diario, Sagitario, hoy ya deberías tener una idea clara de lo que quieres y lo que andas buscando. Borra definitivamente estos pensamientos sobre lo que se quedó en el tintero en el pasado y céntrate en el futuro porque llega galopando y si no estás preparada te va a arrasar. Se acercan muchas y muy buenas oportunidades de todo tipo, pero has de estar en plena forma y preparada para aprovecharlas. Recuerda que alimentarte bien y descansar a diario es básico para ello. Hoy, Sagitario, puedes vivir unas horas de lo más románticas junto a una persona que ha entrado en tu vida hace poco. Parece que esta relación, todavía informal, marcha bien pero date un tiempo para conocerle mejor. No quieras correr demasiado ni tomes decisiones precipitadas de las que podrías arrepentirte.

Capricornio

Te está costando a diario centrarte en el trabajo, Capricornio, y hoy quizá andarás deseando que llegue la hora de salir. Tus problemas sentimentales te están impidiendo pensar en otra cosa y la verdad es que esta faceta de tu existencia tiene mucha importancia, pero has de aprender a aparcar los temas por unas horas o acabarás con problemas en todos los ámbitos de tu vida. Estás viviendo un distanciamiento con tu pareja que te cuesta mucho de aceptar, Capricornio. Tal como tú estás temiendo, quizá sea una situación permanente, pero has hecho cuanto estaba en tu mano a diario. Deja hoy este tema en manos del Universo. Si esta relación se rompe, ten por seguro que no habrías sido feliz. Tendrás más oportunidades y una de ellas dentro de poco y con una persona que tienes muy cerca.

Acuario

Si hoy te sientes sola en tu puesto de trabajo, Acuario, recuerda que estás integrada en un equipo, aunque desarrolles una tarea independiente dentro de él. Busca apoyo entre quienes te rodean a diario. Ten un poquitín más de confianza en tus colegas, pídeles ayuda si la necesitas o quizá un consejo para hacer de otro modo las cosas que se te hacen más pesadas. Si estableces una relación más estrecha con ellos, estarás mucho más motivada a diario. En el terreno sentimental, Acuario, aunque te cueste creerlo, estás en racha. Si todavía estás sola, es el momento de empezar a conocer gente nueva. El amor aparecerá cuando menos te lo esperes y hay muchas posibilidades de que alguien especial, que responde plenamente a tus expectativas, llegue a tu vida muy pronto, quizá hoy mismo. Abre bien los ojos porque alguien te está rondando.

Piscis

No será hoy tu mejor día, Piscis. Posiblemente te levantes de la cama con deseos de estar sola, de pensar en un montón de cosas que te preocupan a diario. Busca este tiempo porque te irá bien meditar sobre las decisiones que has de tomar. Pero ten muy en cuenta de que no es momento de hacer cambios drásticos en tu estilo de vida por ahora. Deja pasar un poco de tiempo y céntrate a diario en el objetivo que estás persiguiendo desde hace algunas semanas. En el terreno sentimental, no sientes ahora la necesidad de atarte a alguien, Piscis. También necesitas la soledad en este aspecto. No te sientes preparada para una relación seria y ahora lo que deseas es pasarlo bien y divertirte. No hay nada de malo en ello. Te irá bien sentirte libre. Hoy disfruta de esta libertad.