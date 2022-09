Necesitas actualizarte, Aries, quizá te llegue una buena propuesta y lo vas a necesitar. Estás preocupada, Tauro, pero realmente no tienes motivos para ello. Lo que más te interesa ahora, Géminis, es mejorar lo que ya tienes. Haz caso de tu intuición, Cáncer, alguien se acerca a ti con malas intenciones. No te dejes convencer por lo que otros piensan, Leo, te irá mejor ir a tu bola. Has de tomar algunas decisiones, Virgo, reflexiona pero hazlo sin temor. Demuéstrale a tu pareja lo importante que es para ti, Libra, se siente en segunda fila. Pon un poco de distancia con las personas chismosas, Escorpio, no te convienen para nada. Ponte objetivos asequibles, Sagitario, evitarás así muchas decepciones. Si sientes que la vida te lleva en una dirección que no deseas, Capricornio, da un golpe de timón. Rebaja tus exigencias, Acuario, tu chico te quiere pero empieza a cansarse. Si te sale la posibilidad de una aventura amorosa y te apetece, Piscis, acepta, pero no te impliques emocionalmente.

Aries

No dejes de atender hoy las llamadas de tu móvil, aunque sean de números desconocidos, Aries. Te ahorras muchos rollos comerciales a diario, pero hoy es muy posible que te llame alguien con una propuesta que te puede hacer ganar mucho dinero y abrirte un nuevo camino en tu profesión. Es una gran oportunidad, pero para que este asunto te salga redondo tendrás que ampliar tus conocimientos. Tienes mucha experiencia pero necesitas actualizarte. A partir de ahora mismo empieza a reciclarte, busca en internet, o interésate a diario por las últimas publicaciones sobre el tema que te atañe, tenaz Aries. Te servirá de mucho. En el amor, hoy vigila, ya que estás a punto de enviar al traste una posible relación porque alguien te causó un gran desengaño en el pasado. Es difícil que se repita.

Tauro

Estás atravesando un período de negativismo, Tauro. Todo te funciona bastante bien a diario pero te gustaría que fuera mejor. Estás hoy preocupada por el tema laboral y por el económico, pero en realidad no hay para tanto. Éste es el motivo de que prefieras encerrarte en casa para seguir comiéndote el coco. Si te llaman tus amigos o amigas para veros o salir, siempre reciben un no por respuesta. Tienes a mucha gente inquieta por ti y realmente no hay motivo para ello. Abre hoy los ojos y date cuenta de que lo tienes todo a tu favor, afortunada Tauro, en especial en el amor y en las cuestiones en las que interviene el dinero. En lugar de preocuparte y quejarte a diario, aprovecha la ocasión, sigue los dictados de tu voz interior y conseguirás todo aquello que te propongas.

Géminis

Hoy centra tu atención en el trabajo, Géminis, y dale prioridad por encima de otros temas. Si quieres progresar a diario y alcanzar el objetivo que te has propuesto, has de poner ahora los cinco sentidos en el tema profesional. Si estabas pensando en hacer un cambio, es mejor que lo dejes para más adelante. Ahora lo que más te interesa es mejorar lo que ya tienes. Es probable que a raíz de algunas acciones que habías emprendido te llegue una oferta de trabajo. En este momento será mejor que te lo pienses antes de aceptarla, Géminis. Puede ser algo muy tentador, pero lo supera lo que puedes lograr donde estás. En el amor, procura pasar algo más de tiempo a diario con tu pareja, quizá tus salidas con las amigas son ahora mismo excesivas, espácialas un poco.

Cáncer

Tienes hoy una importante misión que cumplir, Cáncer. Hay dos personas muy cercanas a ti que se hallan distanciadas. Saca esas dotes conciliadoras que utilizas a diario y habla con cada una de ellas. Luego, cuando las hayas convencido de lo absurdo de este alejamiento, concreta un encuentro al que, por supuesto, también has de asistir. Se reconciliarán y te agradecerán siempre que te hayas preocupado. Y vigila mucho en lo que se refiere a tus propios asuntos porque alguien de la quiere colar. No estás viendo a quien se te acerca con malas intenciones y luego lo tendrás que lamentar, confiada Cáncer. Haz caso de tu intuición, tan aguda, porque te está advirtiendo a diario de ese juego. A nivel sentimental, necesitas romper la rutina con quien está a tu lado. Tienes imaginación para crear situaciones nuevas y sorprendentes. Utilízala hoy mismo.

Leo

Está muy bien que quieras despejarte y distraerte, Leo, pero no caigas en un exceso. No trasnoches hoy hablando por teléfono con tus amigos y amigas porque arrastrarás toda la semana sueño y cansancio. Sería muy buena idea acostarte antes de lo que tienes por costumbre a diario. En el terreno laboral, no te dejes convencer por lo que otros piensan. Tienes tu propio criterio y es mucho más acertado. Aprende a decir que no cuando las circunstancias lo requieren. En el terreno sentimental, si estás saliendo con alguien a diario desde hace poco tiempo y todavía no le conoces demasiado bien, hoy dale un voto de confianza, inquisitiva Leo. No le fuerces a que te cuente la historia de su vida, ya lo hará más adelante. Pero además que es tú tampoco le has contado muchas cosas de la tuya.

Virgo

Estás en un momento crucial de tu vida, Virgo, y según el camino que decidas tomar cambiará por completo tu futuro. Reflexiona a diario pero toma la decisión sin miedo. Si las cosas no te salen como esperas, siempre tendrás la oportunidad de modificar el camino, pero es mucho mejor que pienses hoy en los pros y los contras. Pero no valores la situación por el cansancio que sientes ahora porque podrías equivocarte. También has de empezar a pensar más en serio la decisión que has de tomar en el terreno sentimental, Virgo, no puedes demorarla por más tiempo. Es probable que te sientas hastiada y no le encuentres demasiados alicientes. En realidad es el conjunto de tu situación de diario el que te hace ser tan negativa en todo. Pídele a tu pareja un poco de tiempo. Tal vez él también lo esté necesitando.

Libra

Cuando algo se tuerce no siempre es bueno presionar o forzar las cosas para que se solucionen, Libra. Si hoy te surge algún problema será mejor que dejes que el tiempo se encargue de resolverlo. Dejar fluir los acontecimientos no siempre es una buena opción, pero en este caso es la adecuada. Tampoco cargues a diario con responsabilidades que corresponden a otros. Si quieres ayudarles, dales la información que necesitan para que ellos mismos puedan resolver sus propios problemas. Una cosa es echar una mano en un momento de apuro y la otra que te tomen por el pito del sereno, Libra. A quien tendrías que prestar más atención a diario es a la persona que tienes al lado, porque se siente relegado a un segundo plano. Hazle sentir hoy lo importante que es para ti y lo vuestro funcionará de fábula.

Escorpio

Hoy te darás cuenta de que a diario no puedes confiar en ciertas personas aunque sean muy próximas a ti, Escorpio. Tal vez has hablado de tus cosas íntimas con alguna compañera de trabajo y ahora hay más gente al corriente de tus desventuras. Este caso concreto ya no lo puedes evitar, pero todavía estas a tiempo de evitar otros desaguisados. Quita importancia al tema, no te muestres enfadada o disgustada porque le darás más importancia todavía. Y a partir de hoy recuerda que en boca cerrada no entran moscas. Tampoco estaría de más que pusieras un poco de distancia con las personas chismosas, Escorpio. En el terreno amoroso, no estés preocupada hoy porque andas a diario a la greña con tu chico. Es normal tener algunas discusiones, lo importante es que los sentimientos sigan intactos.

Sagitario

No pienses que la suerte no te sonríe porque las cosas no te llevan a donde tú deseas, decepcionada Sagitario. Estás viviendo a diario más de la fantasía que de la realidad. Pon hoy los pies en el suelo y haz un planteamiento serio con lo que ahora mismo tienes en la vida, tu trabajo, tu familia y tu vida en general. No dejes volar tan alto a tu fantasía o te pegarás un batacazo. Está bien tener ambiciones y ponerse objetivos a diario, pero también hacerlo de un modo realista, soñadora Sagitario. En el terreno sentimental, si no te atreves a descubrir qué piensa esa persona que te gusta y que consideras imposible, tú misma te estás bloqueando el camino. Intenta hoy mismo un acercamiento y recuerda que los amores imposibles no existen. Quizá te lleves una sorpresa.

Capricornio

Si hoy estás sintiendo que la vida te lleva en una dirección que no es la que deseabas a diario para tu futuro, Capricornio, puedes optar por coger otra deriva. Si eres una persona libre de ataduras y responsabilidades familiares, no será difícil para ti dar un golpe de timón. Del otro modo te resultará más complicado aunque no imposible. Y puedes hacerlo de muchos modos, pero lo más importante es no seguir dando pasos hacia ninguna parte. Este es un tema importante para ti, priorízalo. Ahora no es momento de pensar en grandes gastos. Espera y asegura tu estabilidad económica y tu trabajo, Capricornio. En el amor, estás empezando a obsesionarte a diario con una persona que no parece interesada en ti. Haz hoy un último intento y si no da resultado, empieza a mirar hacia otra parte.

Acuario

Desconfía de las personas que se te acercan a diario y que te conocen poco, Acuario. Estás hoy en riesgo de ser víctima de un engaño que incluso podría incluir pérdida de dinero. Aunque la cantidad no sea importante, no dejes que nadie se aproveche de ti. Además, recuerda hoy que necesitas pagar algunas cuentas que quizá se te habían pasado por alto. Regulariza esta situación cuanto antes porque puede acarrearte problemas. En el ámbito sentimental, Acuario, últimamente estás muy exigente, quieres que a diario se haga lo que tú dices y además es probable que te hayas dedicado a controlar a la persona que está contigo porque te sientes algo celosa. Si sigues por este camino puedes acabar quedándote sola. Tu chico está muy pendiente de ti pero empieza a sentirse como en una jaula.

Piscis

Si hoy te enfrentas a una bronca por parte de tus superiores por un error que has cometido involuntariamente, no te pongas a la defensiva, Piscis. Es mejor reconocer con humildad que te has equivocado y de paso expresar esa buena disposición que tienes a diario para arreglar el desaguisado. Quedará como un despiste puntual pero a partir de ahora procura concentrarte en lo que estás haciendo. Tómalo como un toque de atención de la vida misma, tienes que estar más atenta a diario y no sólo en el trabajo. En el amor, podría salirte hoy mismo la posibilidad de una aventura, un romance que en principio no tiene demasiado futuro, enamoradiza Piscis. Si estás de acuerdo en ello, no hay nada malo en pasar un rato divertido, pero sobre todo no te impliques emocionalmente o podrías sufrir.