Escucha el punto de vista de tu pareja, Aries, sus consejos te funcionarán muy bien.Ten bien presente que primero estás tú, Tauro, luego si puedes atiende las necesidades de los demás. Has evolucionado, Géminis, te surgirán momentos mejores de los que habías podido prever. Si tienes un contratiempo, Cáncer, no lo pases por alto porque podría hacerse más importante. Controla el impulso de enfrentarte a quien no comparte tu opinión, Leo, puedes necesitarle más adelante. No alardees de lo que has conseguido, Virgo, disfrútalo pero más de puertas adentro. No temas equivocarte, Libra, más bien tendrás aciertos en el terreno laboral y amoroso. Date permiso para salir hoy, Escorpio, hazlo sin remordimientos porque te conviene. Tu pareja puede ser clave para resolver ese momento crítico, Sagitario, busca apoyo en ella. Necesitas encontrar una actividad que te gratifique, Capricornio, mejorarás en muchos aspectos. Saca más partido de tus cualidades, Acuario, en especial de tu facilidad para expresarte. Si te notas baja de energía, Piscis, mejora tus hábitos de descanso y aliméntate saludablemente.

Aries

Estás hoy un poco baja de moral, Aries. Echas de menos a diario un poco más de ternura y afecto por parte de tu pareja. Crees que no te da el apoyo suficiente en un momento complicado que estás atravesando, quizá en el ámbito laboral. Pero reconoce también que cuando quiere darte un consejo, te lo quitas de encima, no te gusta oír lo que te está diciendo o aconsejando, tal vez porque te dice las verdades. Quizá sería mejor escuchar su punto de vista y pensártelo bien. Él ve las cosas desde una perspectiva externa, no está tan involucrado y eso le da mucha ventaja. Cambia hoy mismo de actitud hacia él, Aries, y comprobarás que no sólo tenía razón en sus planteamientos, sino que se muestra mucho más cariñoso contigo porque por fin escuchas su parecer.

Tauro

Estás satisfecha por como van las cosas esta semana, Tauro, pero hoy estás en riesgo de perder una suma de dinero, tal vez pequeña, pero que te puede desequilibrar el presupuesto desde ahora mismo, con los consiguientes contratiempos que esto conlleva a diario. Tal vez alguien te pida prestado o quizá directamente lo pierdas por la calle. Toma todas las precauciones porque esta suma no va a volver. Si se trata de un préstamo, quien te lo pide lo necesita pero no para un tema vital. Piénsatelo dos veces antes de ceder a su petición, Tauro. Luego vas a ser tú quien no tenga para cosas que a lo mejor sí que son de primera necesidad. Sé hoy muy precavida. Recuerda a diario que primero estás tú y luego, si puedes, atiende a las necesidades de los demás.

Géminis

Ha llegado el momento de demostrar en el trabajo todo lo que vales, Géminis. Es muy probable que hoy surja la oportunidad que andabas esperando a diario para que todos se den cuenta de que cuentan con un crack en sus filas. Sé resolutiva, diplomática pero firme. Una cuestión que parecía difícil de resolver, tú vas a solucionarla hoy en un abrir y cerrar de ojos. Esto tiene que levantar tu ánimo, porque en el terreno amoroso pronto llegará una oportunidad parecida y lo tendrás todo a tu favor. No dejes que te puedan las experiencias negativas que hayas podido tener. Convéncete, Géminis, el pasado es ya historia y tú ahora estás en otra galaxia y que a diario surgirán momentos incluso mejores de que habías podido prever. Has evolucionado y es hora de que te adaptes a diario a los nuevos tiempos que ahora vives.

Cáncer

Has conseguido sentirte realmente bien, Cáncer, tener orden y disciplina en el descanso, la alimentación y el ejercicio a diario. Además te vienen las cosas rodadas en todos los campos. Sin embargo, hoy puedes tener un pequeño contratiempo en el hogar. Tan pequeño que vas a resolverlo casi sin esfuerzo, pero no lo pases por alto porque podría hacerse mayor. Puede ser algo tan tonto como un grifo que pierde agua. Hazlo arreglar de inmediato, no esperes. Pero también podría ser alguna diferencia con un familiar cercano o con tu pareja, alguien con quien convives o te ves a diario. Hoy evita por todos los medios cualquier discusión porque podría crearse un abismo insalvable entre tú y la otra persona. Pon las cosas en claro hablando tranquilamente, Cáncer, y el conflicto se reconducirá sin consecuencias desastrosas para vuestra relación.

Leo

Eres muy apasionada, Leo, y está muy bien que manifiestes con pasión todo aquello que vives a diario, pero en ocasiones te pasas y tanta pasión no te deja ver las cosas con claridad, como puede sucederte hoy mismo. No se trata sólo de la cuestión amorosa, que en este caso es más fácil no llegar que pasarse. Es en otras cuestiones de la vida en general. De repente te invaden sentimientos con tanta intensidad que actúas bajo este impulso sin pararte a pensar ni medio minuto si te va a beneficiar o no. Hoy podría pasarte con una relación personal, con alguien a quien aprecias pero que de repente te dirá o hará algo que no será de tu gusto. Intenta controlar el impulso de enfrentarte con ella, Leo, porque esta persona es muy necesaria a diario en tu vida.

Virgo

Presta mucha atención hoy a las actitudes y comentarios de algunas personas que tienes muy cerca en tu círculo social, Virgo. Estás viviendo una etapa positiva en el terreno profesional y esto te repercute a diario en tu economía. Te sientes feliz por ello e incluso orgullosa, pero a tu alrededor se generan envidias que en nada te van a beneficiar. Tu bienestar económico no cae bien a según qué personas. No se trata de gente que te interese tener a tu lado, más bien todo lo contrario. Atenta a las palabras que captarás y cuando sepas de quién se trata, ¡puerta! Evita también alardear de lo que tienes o de lo que has conseguido, Virgo, disfrútalo a diario, pero más de puertas adentro. Evitarás así estas situaciones incómodas. Hoy coincidirás con alguien que puede ser muy importante en tu vida. Abre bien los ojos.

Libra

Ya empiezas a notar movimiento en tu vida, Libra, pero vuelves a tener dudas a diario sobre tus decisiones. Temes que no sean acertadas. Es un riesgo que corres, desde luego, pero si estás parada no podrás avanzar. Considera que un error es una enseñanza, has de tomarlo así. Estabas deseando que pasaran cosas y ahora estás viendo con tus propios ojos que tus asuntos marchan. ¡Actúa! Si te equivocas, vuelves a empezar y punto. Todo el mundo corre el mismo riesgo a diario y tú, precisamente, no estás en una etapa de equivocarte mucho, más bien tendrás aciertos, en especial en el terreno laboral y amoroso. Hoy plantéate muy en serio esta propuesta que tienes sobre la mesa, Libra, podría suponer un futuro espléndido. En el amor, también decídete a salir de este punto muerto en el que te encuentras y serás más feliz.

Escorpio

Hoy, Escorpio, probablemente recibas una propuesta para asistir a una celebración, una cena, o una salida. Se trata de una reunión de amigos y en realidad tienes muchas ganas de acudir. A diario te frena pensar en todo lo que dejas por hacer por divertirte un rato.Te invade el sentimiento de culpabilidad por salir y divertirte entre semana. Te sientes responsable en exceso. Has de aceptar y acudir a este encuentro con gente que te aprecia mucho y que están deseando que hagas un hueco. Llevan detrás de ti mucho tiempo y no consiguen liberarte de esas excesivas obligaciones que te has impuesto a diario. Has de darte permiso esta vez, Escorpio, y salir sin remordimientos. Lo tienes más que merecido y además, de todo ello te surgirá una oportunidad que llevas esperando a diario desde hace tiempo, puede que en el terreno sentimental.

Sagitario

Con lo bien que te funcionaba todo, Sagitario, de repente hoy puedes encontrarte con una situación conflictiva que no sepas de entrada como resolver. No tiene por qué ser nada importante, pero te desquiciará un poco. A diario estabas muy tranquila y ahora vienen a incordiarte. Son los altibajos del destino que nadie puede evitar. Tranquila, Sagitario, que ésta no es la tónica general de la semana. Al contrario, tienes muchos elementos positivos a tu favor a diario. Para superar este bache momentáneo, apóyate hoy en tus amigos y amigas, cuéntales lo que te pasa o lo que te preocupa y te darán muchos y buenos consejos. También tu pareja puede ser clave para resolver ese momento crítico, Sagitario. No te lo guardes para ti sola, comparte tus preocupaciones. Sólo con hablar de ello ya habrás conseguido liberarte de ese peso que te agobia.

Capricornio

Si todavía no has dado el primer paso para hacer algo con lo que realmente disfrutes y te evadas de la rutina diaria, Capricornio, has de hacerlo hoy mismo. Necesitas encontrar esa actividad que te gratifique ¿Has oído aquello que dice “cuando el cuerpo baila el alma aplaude”? Pues es sólo una sugerencia. ¡Has de probarlo! La expresión corporal te ayudará a clarificar tus ideas y el tiempo que le dediques te será recompensado con creces. Comprobarás los resultados desde el primer día que lo pruebes. Empieza hoy a buscar la actividad que más se acerque a tu personalidad, Capricornio. Descubrirás aspectos en ti que no conocías, te sentirás bien a diario y aumentará tu autoestima. En el terreno sentimental, ponte de vez en cuando en el lugar de tu chico. No contemples sólo tu punto de vista y te ahorraras peleas inútiles.

Acuario

Es éste un gran momento para ti, Acuario, todo te va de cara a diario y no tienes que temer ahora por el trabajo, ni por el dinero. La relación social va viento en popa y te puede llegar hoy una oportunidad de oro. Pero en ocasiones, en estos grandes momentos, tan decisivos por otra parte, te invaden las dudas y los miedos. Si esto te sucede hoy, busca el apoyo de tu pareja o de la persona que tengas más cerca en el corazón. Te darán toda la fuerza necesaria para sobreponerte a estas sensaciones que experimentas con angustia y agobio. Ellos te harán ver la realidad y te ayudarán a sentirte satisfecha por todo lo que has conseguido, Acuario. Saca más provecho a diario de tus cualidades y hoy en particular de esa elocuencia con la que has logrado grandes éxitos.

Piscis

Aunque siempre te haces buenos propósitos y quieres cumplirlos, Piscis, la verdad es que no eres precisamente muy constante. Te cuesta mantener a diario lo que te has propuesto. Sé consciente hoy de que si quieres dar lo mejor de ti misma, te has de cuidar, descansar, comer bien, relajarte… No puedes estar todo el día activa y no darte ni media hora de descanso. Tienes el apoyo de tu pareja, de la gente de tu alrededor, que siempre te dicen que bajes un poco el ritmo. Hoy, Piscis, quizá notes que tu energía está más baja que de costumbre y es precisamente porque no has seguido el plan diario que decidiste en su momento. Si vuelves a los buenos hábitos, te recuperarás muy pronto. Añade a tu dieta de hoy alguna “bomba” vitamínica, con muchas frutas y verduras, un batido “detox”.