Estás al comienzo de un nuevo ciclo profesional y sentimental, Aries, todo te funcionará bien. Si te pillas por alguien que vive lejos, Tauro, no renuncies a ello porque hoy en día las distancias no existen. No recurras a un préstamo para pagar deudas, Géminis, sólo conseguirías incrementarlas. Algún asunto del pasado que tienes pendiente de liquidar, Cáncer, es la causa de que ahora un negocio no te funcione. Buen momento para avanzar en la relación, Leo, o para iniciar una convivencia. Si quieres librarte del estrés, Virgo, reemprende la actividad física. Te esperan buenos momentos, Libra, recibirás dinero inesperado. Semana excelente en el tema sentimental, Escorpio, una cita te puede cambiar la vida. Una salida romántica con tu chico, Sagitario, os devolverá la pasión que ahora os falta. No temas si tu chico propone que tengáis más libertad, Capricornio, os sentará de maravilla. Ni se te ocurra discutir con tu pareja o con tu jefe, Acuario, podría tener consecuencias muy negativas. Aunque tu chico sea algo soso, Piscis, recuerda que ya era así cuando te enamoraste.

Aries

Habitualmente eres una persona muy seria y formal, Aries, tal vez demasiado porque en ocasiones todo esto hace que parezcas aburrida. En estos días, sin embargo, te verás embargada por un deseo irresistible de aventura, de sentirte libre y de hacer lo que te venga en gana. Esto puede sorprender mucho a tu entorno porque vas a pasar totalmente de sus opiniones y consejos. Te hacía falta abandonar todos los prejuicios que han estado frenándote durante mucho tiempo y vivir plenamente el momento. Estás al comienzo de un nuevo ciclo profesional y sentimental, en el que todo te funcionará mejor que en el pasado. Puede surgirte la oportunidad de ascender en el trabajo o de encontrar un nuevo empleo más interesante que el que tienes ahora. En el aspecto amoroso, puedes cruzarte con el amor de tu vida, pero si no quieres perderle, controla tu carácter celoso, que ha sido la causa de anteriores fracasos. Si estás actualmente en pareja, procura cambiar esa actitud y vuestra relación mejorará.

Tu número de la suerte: 0

Tauro

Los astros esta semana favorecen la llegada de buenas noticias en el terreno profesional y financiero, Tauro. Si esperabas una promoción, un ascenso o un aumento, es probable que te llegue en los próximos días. Esto mejorará tu estado de ánimo porque supone poder tener un nivel de vida más confortable. Serán también buenos días para encontrar la persona idónea que te secunde en el trabajo. Si estás en una empresa puede llegar un compañero o compañera que se complementará muy bien contigo. Y si tienes un negocio propio darás con alguien responsable y de confianza en quien poder delegar. Es probable además que entre vosotros dos logréis desarrollar un proyecto que traerá consigo buenos beneficios económicos. Sentimentalmente, si en estos momentos tu corazón está libre, podrías conocer a la persona ideal para compartir tu futuro. Sin embargo, quizá se trate de alguien que vive a cierta distancia. No renuncies a intentarlo, recuerda que hoy en día con los medios de comunicación y las nuevas tecnologías las distancias no existen.

Tu número de la suerte: 4

Géminis

Se avecinan cambios en tu lugar de trabajo y podrían afectarte Géminis. No te agobies, porque es probable que te adaptes a ellos en un tiempo récord. Sin embargo, si no fuera así y pasados unos días te sientes incómoda, te surgirá la opción de conseguir otro empleo y sería un cambio positivo, que te hará sentir más relajada y cómoda. Intenta controlar también tu estabilidad económica porque ahora podría tambalearse. Si te has salido del presupuesto o has puesto tus tarjetas echando humo, esto será causa de preocupación esta semana. No pidas dinero para pagar deudas, sólo conseguirías incrementarlas. En el amor, si eres un corazón libre, aprovecha estos días para organizar salidas con los amigos y gente nueva. Acepta también las invitaciones que te lleguen porque tu situación sentimental podría cambiar muy pronto. Y si eres de las Géminis que está en una relación de pareja puede que notes cierto distanciamiento. Haz memoria porque se debe a que has prometido algo que se te ha olvidado cumplir.

Tu número de la suerte: 5

Cáncer

Estás viendo como un proyecto que lo tiene todo para salir adelante está en punto muerto y no logras avanzar, Cáncer. Revisa en el pasado, si emprendiste algo que te generó alguna deuda que todavía no has liquidado. Puede ser una cuestión de karma. En cuanto resuelvas tu deuda, el nuevo proyecto avanzará. Estás en un momento de gran lucidez y tienes ahora mucho poder de concentración. Sabes exactamente cómo hacer las cosas para que los resultados sean óptimos. Esto te hará destacar entre los demás en el ámbito profesional. Esta semana empieza para ti un ciclo muy favorable en el que podrás arriesgarte si tienes alguna idea de negocio porque te va a funcionar como esperas. En el amor, los astros propician las reconciliaciones y reencuentros entre personas que se habían distanciado. Es el momento de conseguir una nueva oportunidad en el amor si es lo que estabas deseando. Pero si ves cumplido este deseo tendrás que esforzarte para que tu pareja vea que vale la pena confiar de nuevo en ti.

Tu número de la suerte: 7

Leo

Estás ahora pletórica, has recuperado la fuerza y seguridad en ti misma que te caracterizan, Leo. Esto te resultará de gran utilidad para poner freno a ciertas personas de tu ámbito laboral que se estaban pasando tres pueblos contigo. Se han estado aprovechando durante un tiempo de tu buena voluntad sin que tú tomaras alguna iniciativa para salir de esta situación. Ahora recuperarás las palabas y los argumentos para librarte de esta pesadilla. Esto te ayudará a subir tu autoestima, que por esta causa iba por los suelos. También esta actitud positiva te servirá para mejorar tus relaciones comerciales, últimamente a un nivel inferior al que estás acostumbrada. Estás en un momento genial para pasar más tiempo con tus amigos, tu familia y, por supuestísimo con la persona que amas. La posición de los astros en tu signo aumentará tu deseo y tu pasión. Tu pareja estará encantada con ello y si habíais atravesado por un pequeño bache ahora tendrás ocasión de superarlo y avanzar un paso más en la relación o plantearte aceptar un compromiso.

Tu número de la suerte: 6

Virgo

Te espera mucha actividad, que es exactamente lo que te gusta, Virgo. Tienes un montón de trabajo y te gusta hacerlo bien pero todo tiene un límite. Si dedicas demasiado tiempo a tus obligaciones, acabarás presa del estrés. Te conviene reemprender la actividad física que dejaste antes del verano o incluso hace más tiempo. Esto te ayudará bajar tu nivel de ansiedad, fortalecerá tu organismo y despejará tu mente. Acude ya mismo a un centro deportivo. Y si no quieres apuntarte en ningún sitio, recuerda que caminar, correr, ir en bici o patinar, no requiere más que constancia por tu parte. Y tampoco descartes la danza en todas sus modalidades. Por otra parte, si no te sientes valorada en el trabajo, busca en otros lugares, con la seguridad de que vas a encontrar una opción mejor. En el amor, en estos días quizá te desconcierte saber que tu pareja ha conocido a alguien en su entorno laboral y se muestra entusiasmado. Son celos infundados, él sólo la admira nivel profesional, pero tú puedes desencadenar una crisis.

Tu número de la suerte: 6

Libra

Tu semana estará marcada por el desencanto laboral, Libra. Posiblemente no has visto reflejado en nada el esfuerzo y tiempo que le estás dedicando, incluso quizá ves que otros con menos méritos están mejor considerados. Si ya has intentado resolverlo sin obtener ningún resultado, quedarte resentida y quieta no te va a ayudar. Busca otras opciones. No te lo plantees a plazo fijo, prueba hasta que des con algo que realmente te interese. Los astros esta semana te ayudarán a tomar decisiones importantes. No te quedes parada esperando que los temas se resuelvan solos. También has estado adoptando una postura muy pasiva frente a ciertas personas que se han mostrado injustas contigo. Has de recuperar tu fuerza interior para hacer frente a quien intente humillarte. En los próximos días te puede llegar una suma considerable de dinero procedente quizá de tu familia. En el amor, si en estos momentos tienes el corazón libre podrás disfrutar de una bonita relación con alguien a quien conocerás en los próximos siete días.

Tu número de la suerte: 2

Escorpio

En el terreno laboral tendrás una semana de grandes satisfacciones pero también con algún susto incluido, Escorpio. Si has logrado el ascenso que te habías propuesto, descubrirás que junto con las ventajas profesionales y económicas que supone, también han aumentado tus responsabilidades y quizá el tiempo que tengas que dedicar a ello. Aún así puedes estar satisfecha porque tus jefes te valoran mucho y en el futuro podría llegarte un dinero en concepto de gratificación. Si tienes algún proyecto en mente que te gustaría poder lleva a cabo, es el momento de exponerlo. Demostrarás que tienes talento para ocupar cualquier cargo relevante. Si tienes un poco de paciencia verás como tu prestigio aumenta y puedes alcanzar todo lo que te propongas. En el tema sentimental, te espera una semana excelente. Alguien a quien has conocido recientemente y que te ha causado muy buena impresión, puede proponerte una cita. No temas ni pienses que es demasiado bonito para ser cierto. La vida te pone en bandeja la oportunidad de ser feliz.

Tu número de la suerte: 1

Sagitario

Aunque disfrutas mucho de la buena mesa, esta semana deberías poner un poco de freno, Sagitario. Tampoco es que tengas que seguir una dieta estricta, pero sí evitar los excesos y esos extras que solemos hacer en verano. Empieza ya si no quieres que tu ropa preferida te apriete o ni siquiera te abroche. En estos días tendrás una protección astral muy beneficiosa, que te hará apreciar las cosas sencillas y bellas que te rodean, así como a las personas queridas. No te preocupes tanto por el tema económico, porque aunque ahora te cueste llegar a fin de mes, esta racha pasará pronto y recuperarás la estabilidad. En el tema sentimental, apreciar todo lo bueno que tienes alrededor hará que te des cuenta de que has sido un poco injusta y demasiado exigente con tu pareja. Empieza a pensar en una salida romántica para el fin de semana. Pasar tiempo a solas y relajadamente os devolverá la intimidad y la pasión que ahora os están faltando.

Tu número de la suerte: 7

Capricornio

Las altas temperaturas que hemos soportado desde la primavera, te han provocado probablemente un bajón de energía que podrías notar precisamente durante estos días, Capricornio. Has de cuidar más que nunca tu tiempo de descanso y tu alimentación. Necesitas estar fuerte y positiva porque se te prepara una semana un tanto complicada en el terreno laboral, donde puedes llevarte algún desengaño porque descubrirás que un compañero en el que creías que podías confiar hablaba mal de ti a tus espaldas. Tus éxitos profesionales han despertado su envidia y quizá la de alguien más, abre bien los ojos. Sin embargo, mejor que lo hayas descubierto ahora. Aléjate de esta persona y piensa en como contrarrestar profesionalmente los ataques de los que has sido objeto. En el ámbito sentimental, tu pareja puede sorprenderte con un cambio de actitud que te hará dudad incluso de sus sentimientos. Si antes era una persona absorbente, ahora se mostrará partidario de que ambos tengáis más libertad. Acéptalo porque os beneficiará y no temas, vuestra relación funciona.

Tu número de la suerte: 3

Acuario

No estás ahora del mejor humor sino todo lo contrario, Acuario. En estos días te puede salir la vena bélica y puedes verte con mal humor y con ganas de discutir por todo. Afortunadamente quienes te rodean y te conocen bien no van a seguirte el juego, pero ni se te ocurra enfrentarte con tu jefe u organizar una pelea monumental con tu pareja. En ambos casos puedes salir muy mal parada. Controla tu genio y mantén la calma si quieres tener la fiesta en paz y no pagar consecuencias importantes. Tampoco estará de más que procures controlarte con tus seres queridos porque aunque comprendan que es un estado de ánimo, podrías herirles profundamente. En el ámbito sentimental, si estás sola quizá es porque no eres constante en el amor y en tus relaciones. Eres como un cohete de verbena, te enamoras perdidamente de forma inmediata, pero luego ese “amor” pierde fuerza y acaba en nada. Esto no te pasará cuando encuentres el verdadero amor de tu vida.

Tu número de la suerte: 8

Piscis

En estos días tendrás más potenciado de lo habitual tu poder para comunicarte con los demás, Piscis, así que aprovecha para limar asperezas y deshacer entuertos. En el ámbito laboral es posible que tengas que mediar en un conflicto entre compañeros y en el familiar también te será muy útil poder hacer comprender a otros miembros de la familia que ciertas responsabilidades comunes hay que compartirlas, como por ejemplo la atención a los abuelos. Te funcionará muy bien ahora el tema financiero, si tienes en perspectiva algún negocio u otro tipo de colaboración profesional, será un momento excelente para firmar contratos e iniciar nuevos proyectos, que gozarán de una protección astral extra. En el ámbito sentimental, quizá te sientas algo cansada por la forma de reaccionar de tu pareja, que hace una montaña de un granito de arena. Realmente no es la alegría de la huerta, pero eso forma parte de su personalidad, que también tiene su parte buena, la que te enamoró. Piénsalo bien antes de tomar cualquier decisión.

Tu número de la suerte: 9