Luego de la brutal caída que sufrió Sergio Denis, que lo dejó internado hasta en la actualidad, otro artista sufrió una caída muy similar. Se trata de Wisin, el reconocido reggaetonero que brilla por el mundo con su compañero Yandel. El artista puertorriqueño finalizaba uno de sus shows en Texas cuando se cayó del escenario y preocupó a su público.

"¡Hasta la próxima!", fueron las últimas palabras que pronunció el artista antes de caer al vacío. Enseguida, todas la personas que formaban parte del "Como Anter Tour" fueron a socorrerlo.

Si bien no sufrió heridas graves, Wisin permaneció en obervación en una clínica cercana y se recupera favorablemente. El video de su accidente se viralizó en las redes sociales, es por eso que el cantante utilizó su cuenta de Instagram para contar que se encuentra bien y llevar tranquilidad a sus fans: "A veces hay situaciones que no están en nuestras manos. Gracias a Dios no pasó a mayores. Quedan unas pequeñas heridas de guerra, pero como siempre nos levantamos y seguimos".

"Preparate Laredo que ahí estaremos mañana con todos los poderes. Gracias a todos los fans de San Antonio. Espero que se hayan disfrutado el show. Aprovecho para agradecerle a todos los colegas y fans que me han llamado o escrito preguntando por la caída. Adolorido pero feliz de contar con todos ustedes", continuó.

Luego de su posteo, miles de seguidores le enviaron fuerzas, pero los comentarios que más se destacaron fueron los de sus colegas: Ricky Martín, Carlos Vives, Diego Torres, entre otros.