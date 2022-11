Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se han desafiado durante más de 15 años en los campos de fútbol, pero ahora lo hicieron usando el poder de su mente en una nueva publicidad que ambos compartieron en sus redes sociales y que es furor entre los usuarios. La gran pregunta es ¿Quién habrá ganado en la partida de ajedrez?.

Ambos jugadores publicaron al mismo tiempo que forma parte de una campaña de la empresa Luois Vuitton cuyo mensaje es: “La victoria es un estado de ánimo. Una larga tradición en la elaboración de baúles”. Es que el tablero es en realidad un maletín sobre el cual los jugadores improvisaron un duelo en el que el argentino utiliza las piezas negras y el portugués las blancas. En la fotografía, el jugador del Manchester United ha perdido un peón y una torre y el del PSG ha sacrificado una torre, un alfil y un peón. Pese a eso, es imposible descifrar quién va ganando en ese duelo de mentes que ha dominado la elite del fútbol mundial durante los últimos años.

Aunque, sí se puede hacer un análisis en cuanto a repercusión y determinar así quien es el derrotado. En cuando a reacciones, CR7 consiguió una rápida ventaja superior al millón de likes por encima de La Pulga. En una hora, el luso sumó 5 millones y medio de “me gusta” y, como era de esperarse, cientos de miles de comentarios entre los cuales está el de su pareja, Georgina Rodríguez. “Icónico”, escribió la modelo nacida en Argentina. Por su parte, Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, también comentó el posteo de su marido: “Buenisiimaa”, escribió y sumó algunos corazones como emojis.

Esta no es la primera vez que ambos comparten una campaña comercial. En 2014, por ejemplo, fueron protagonistas de una publicidad de una compañía de celulares, aunque en aquel entonces también participaron otras estrellas del fútbol mundial. Por otro lado, sí han compartido galas de premios y, pese a que se han mostrado como rivales en la cancha, siempre han mostrado una buena relación fuera de los terrenos de juego.

Sin ir más lejos, esta semana Cristiano Ronaldo brindó una extensa entrevista al periodista británico Piers Morgan en la que fue consultado por Messi: “Como futbolista, es un jugador asombroso. Es mágico. Como persona compartimos escenario 16 años, pero no soy amigo. Un amigo es con quien estás en su casa y hablas por teléfono, pero es como si hubiera sido un compañero para mi. Es un tipo al que respeto. Además, siempre habló bien de mí. Incluso su esposa y mi pareja se respetan, ambas son argentinas. Messi es un gran sujeto y hace todo por el fútbol. Es el mejor jugador que vi, junto con Zidane. Nunca he cenado con él, pero me encantaría”.

En total, se han enfrentado en 26 ocasiones, la mayoría en los clásicos entre Barcelona y Real Madrid, y el historial favorece a La Pulga con 12 triunfos sobre siete del portugués. Además, en esos encuentros Leo marcó 17 goles y CR7 15.

Ahora, ambos serán protagonistas de una nueva Copa del Mundo, la quinta para ambos. Incluso, los dos han dado a entender que será la última ya que no se imaginan participando en la de 2026 por sus edades, Messi tendría 39 y Cristiano 41. Debido a cómo quedó establecido el cuadro de las llaves de eliminación, si la Argentina y Portugal avanzan como líderes de sus respectivos grupos, las megaestrellas sólo podrían cruzarse en la final. Sin dudas, un cierre glorioso para estos 15 años en el que han sido ellos los claros dominadores de la élite mundial.