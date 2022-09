En muchas ocasiones sucede que los nenes se ponen celosos de los otros vínculos que generan los adultos que son de su apego. Esta respuesta emocional como expresión del miedo a ser abandonado, suele generar que cambien su conducta.

Esto le sucedió a Pablo Freire, un hombre que vive en la ciudad de Quilmes y que decidió publicar en Twitter un curioso audio que le mandó su sobrino por chat, donde se lo escucha hablar con tono enojado debido a sus celos. En poco tiempo, el tuit se hizo viral y recibió muchas respuestas.

"Subí una historia jugando con el sobrino de mi concubino y mi sobrino me mandó un audio enojado", expresó Pablo en el tuit. Además, sumó una grabación de pantalla de un chat donde se lo escucha al nene, la cual ya tiene 1 millón de reproducciones.

"Ese no soy yo, careta", le dijo muy enojado su sobrino. Después del audio, recibió otro mensaje de la persona adulta a cargo: "Vio tu historia con otro nene, se ofendió". El tuit generó mucha repercusión y ya cuenta con 1341 retuits, 488 tuits citados y 45 mil "me gusta".

Me olvide de compartir el segundo audio pic.twitter.com/4l2QZFgLLx — Pablo Freire (@PaabloFreire) September 3, 2022

También recibió muchos comentarios de personas que expresaron su opinión y que contaron situaciones similares que pasaron. "Ah, los celos que tiene que estás con otro chiquito, evidentemente te adora. ¡La próxima invítalo y juegan los 3!", "Se enojó en serio, cuidá a ese nene con tu vida", "La expresión de amor más bella", "Mis sobrinos me hacen lo mismo si ven una foto con otros chicos, me hablan igual", fueron algunas de las respuestas.

Como la anécdota causó furor en Twitter, Pablo decidió continuar la historia y publicó otro audio que le envió su sobrino más tarde: "Ya vamos a hablar vos y yo, sino, si vos no me contás nada, yo no te voy a conocer nunca más", expresó esta vez con la misma sensación de enojo.

Sin embargo, el protagonista de los tuits dejó en claro que "el vínculo sigue siendo igual de hermoso", lo que demostró con un video juntos donde se los ve hinchando y bailando por Racing: "Hoy nos cruzamos en la cancha gente", expresó Pablo.

Hoy nos cruzamos en la cancha gente y el vinculo sigue siendo igual de hermoso pic.twitter.com/BnzNMKfQx3 — Pablo Freire (@PaabloFreire) September 4, 2022



"A mi sobrino lo acabo de ver en la cancha de Racing y todo sigue igual de bien", fue la respuesta a una usuaria de la red social del pajarito que le preguntó "cuándo se da el encuentro" con el nene.