YouTube dio a conocer el ranking de los videos más vistos por los argentinos en 2019. Estos clips son parte del informe YouTube Rewind que la compañía publica todos los años.

5. El video del pequeño Alexis Cristóbal

El video de Alexis Cristóbal cantando en el show de talentos Genios de la Argentina, un segmento del programa Showmatch ocupa el puesto número 5 con más de 8 millones de reproducciones. El niño mendocino de 12 años cantó un el tema Yo te extrañaré de la banda musical Tercer cielo y se lo dedicó a su padre quien estaba en el estudio y, según contó el niño, en ese momento estaba luchando hace unos meses contra un cáncer. El tema conmovió a todos en el estudio.

4. Un episodio del programa Exponiendo infieles

En cuarto lugar quedó un episodio especial por el Día de los Enamorados, el 14 de Febrero que grabó la serie de internet Exponiendo infieles, que cuenta con la conducción de Elizabeth Rodríguez. En este programa buscaban parejas que se estuvieran fotografiando en el parque para festejar su amor.

3. Luisito Comunica comiendo en la Argentina

El tercer lugar fue para el video del famoso youtuber Luisito Comunica probando comida en Argentina. En este clip se lo ve progar, entre otras cosas, choripán en un puesto callejero, alfajor y otras delicias locales.

2. RobleisIUTU celebra el cumpleaños de su hermano Thiago

Tomás Arbillaga, mejor conocido como RobleisIUTU o simplemente Robleis, es un reconocido Youtuber argentino que tiene 20 años y una gran popularidad entre sus seguidores. En este ranking se destaca el video que grabó para celebrar el cumpleaños número 11 de su hermano Thiago.

1. María Becerra y su versión del Roast yourself challenge

En primer lugar quedó su versión del Roast Yourself Challenge que hizo la cantante y youtuber María Becerra. Se conoce como Roast Yourself Challange al desafío que se popularizó hace unos meses y consistió en que en el que youtubers y otros influencers creaban una canción en base a las críticas que le hacían sus seguidores.

En el marco del ranking YouTube Rewind, la compañía también di a conocer cuáles fueron los videos más vistos a nivel mundial. Cabe destacar que los rankings fueron hechos teniendo en cuenta las reproducciones al 1 de noviembre.

Entre los vídeos de creadores con más “me gusta”, el primer puesto fue para el clip “Make This Video The Most Liked Video On YouTube (”Haz que este vídeo sea el vídeo con más ‘me gusta’ de YouTube") de MrBeast, con más de 45 millones de reproducciones.

En cuanto a clips musicales, el primer puesto es para la canción Señorita de Shawn Mendes y Camila Cabello, con 818 millones de reproducciones.