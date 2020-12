Claudio Paul Caniggia rehízo su vida amorosa junto a su nueva pareja Sofía Bonelli. En este contexto, su relación con su exesposa, Mariana Nannis, continúa en las peores condiciones.

La mediática, lejos de mostrarse conciliadora, sigue fulminando a la pareja. En esta oportunidad, la mamá de Alexander, Axel y Charlotte compartió en su cuenta de Instagram una foto que muestra a Claudio disfrutando del mar. La Nannis no dejó pasar el desmejorado aspecto físico de él y emitió un repudiable comentario sobre ella.

"Estás muy gordo, parecés una ballena. Si te ve Greenpeace te protege, das pena. Parece que no te cuidan, pero no me apena. Jodete por andar con el trolo del Faena", escribió en sus redes sociales junto a la imagen. Y le sumó la canción Estoy saliendo con un chabón de Los Sultanes.

Tras las repercusiones de la noticia, Caniggia se comunicó con Ángel de Brito para confirmarle que le iniciará acciones legales a su ex porque está harto de su actitud.

Esta no es la primera vez que Mariana ataca a Sofía. De hecho, la ex esposa del Pájaro se burla de ella afirmando que se realizó una operación de cambio de sexo en Chile. En ese sentido, días atrás salió a la luz la noticia de que la joven y Claudio Paul estarían pensando en denunciarla en el INADI por discriminación, ya que sus publicaciones son discriminatorias hacia las personas trans.