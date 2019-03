La acción sucederá en Arroyito, Córdoba. Allí, un panadero tuvo una idea para premiar e incentivar a los chicos que se comprometan con sus estudios y anunció que regalará facturas a todos los alumnos que cumplan y no falten a la escuela.

Los dueños de la Panadería Villa Pan de Arroyito, Exequiel Gudiño y María Laura Peralta, comunicaron que el beneficio correrá desde el miércoles de la semana que viene, 6 de marzo, hasta el otro, de acuerdo con lo publicado por el portal Viapaís. Una semana entera. Durante esos días, los niños de la ciudad que no falten a clases podrán recibir su dulce en los horarios del local, que abre de 5 a 13:00 y de 16:30 a 21:30.

Villa Pan tiene dos locales: uno está ubicado en San Martín 678 y el otro, en Illia 892. Allí tienen que dirigirse los chicos que quieran su factura.

Esta idea de esta pareja cordobesa no es la primera de su tipo. En agosto del año pasado, Gabriel Fernández, propietario de la confitería Karina, sorprendió a la comunidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, al anunciar que iba a obsequiar a todos los chicos del barrio que se sacasen un 10 en la escuela con una docena de facturas.

"En realidad esta no fue una idea mía, es una idea que copié el año pasado de un heladero que regalaba un kilo por cada 10 que le llevaban los chicos de la zona. La iniciativa me pareció muy buena y como estoy cerca de dos colegios, me pareció piola incentivar a los chicos con una docena de facturas por cada buena nota que traigan en el cuaderno de la escuela", dijo por entonces el dueño.