Una joven reveló que encargó una torta especial para el aniversario de boda de sus papás, pero terminó recibiendo algo decepcionante y su reacción se hizo viral.

La protagonista de este insólito viral en una joven llamada Megan Turner. Esta chica, oriunda de Irlanda, explicó que se acercaba el aniversario de matrimonio de sus padres y para celebrar sus 30 años de casados se le ocurrió hacer una especial para sorprenderlos.

En el vídeo, que fue compartido en su cuenta personal de TikTok (@meganturner75), se ve la comparación de lo que ella deseaba y lo que recibió de la pastelería, que le generó una sorpresa desagradable.

La joven mostró en el clip que había pedido una torta de un 3 y un 0, el cual indicó que debía estar decorado con una perlas, flores de glaseado de color claro y unas placas comestibles en donde tenían que aparecer los nombres de sus papás. Para su desgracia, la que recibió no logró satisfacer sus expectativas. Es por eso que decidió contar lo que pensaba en ese momento. “Lo que pedí vs lo que me dieron”, expresó en la descripción.

Según Megan, recibió un bizcochuelo de un 3, que se parece más una letra "m" invertida y el cero, que no cuenta con el círculo en el centro y tenía un aspecto parecido a la letra "o". Más bien tenía un aspecto de estilo libre y no lo que ella había encargado.

Además, la muchacha se sorprendió principalmente al notar que la decoración difería mucho entre una torta y la otra. Es por eso que señaló que utilizaron un glaseado color naranja para los bordes, unas "alianzas" para decorar el resto del espacio. Y para rematar le colocaron un “Feliz aniversario, mamá y papá”, el cual estaba escrito en la base de la torta.

El clip se viralizó rápidamente en la red social china y en otras redes. Actualmente cuenta con 1,3 millones de visualizaciones, cerca de 30 mil me gusta y centenares de comentarios de los usuarios, los cuales se sorprendieron con lo que había recibido.

"Definitivamente usaron la letra 3 en vez de la M", “Yo estaría llorando. Ni siquiera se acerca a lo que pediste. ¿En qué piensa la gente?”, "¡¿Cómo pueden equivocarse?! Es uno de los diseños más simples", "Si me pasa eso, lloraría 40 días y 40 noches", "Pensé que los círculos eran aceitunas", fueron algunos de las reacciones de los internautas a este viral de TikTok.