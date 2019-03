"Las llevo diferentes porque somos iguales". El lema de la campaña que se organiza hace unos años en el Día Mundial del Síndrome de Down propone usar medias llamativas de distinto par con el objetivo de lograr una mayor consciencia acerca de la dignidad de las personas con discapacidad intelectual.

Con lemas como "Mi hijo también puede", las familias y las instituciones privadas buscan también derribar prejuicios. Desde 2011, todos los 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, un tipo de discapacidad que se explica por la existencia de un cromosoma extra en el par 21.

La Fundación Favaloro mostró una representación visual de un Cariotipo, o mapa de cromosomas, donde cada uno parece tener la forma de una media, de allí parte la campaña. Junto a la imagen la fundación explicó: "El par 21, que no es tal sino un grupo de tres cromosomas, es donde se produce la trisomia 21 o Síndrome de Down".

El Síndrome de Down es una variación genética de los seres humanos por la cual una persona presenta 47 cromosomas en su mapa de cromosomas en lugar de 46. "Te invitamos a usar un par de medias diferente para celebrar la diversidad", expresaron en la campaña.

Recientemente, un grupo de padres de personas con Síndrome de Down armó un emotivo video que se volvió viral. Tomaron diez prejuicios sobre las personas que padecen el síndrome y los derribaron con historias particulares y ejemplos de vida. "Síndrome de Down no es lo que soy; es lo que tengo", es el lema.

Con una invitación a cambiar la mirada, los padres cierran con la frase "Mi hijo también puede". Conscientes de que aquellos prejuicios, que tanto luchan por derribar, afectan la integración de sus hijos en la sociedad. Mañana, todos ellos vestirán medias de distinto color.