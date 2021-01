En las últimas horas el perfil de Facebook Acción Patética San Juan difundió un video con un audio sanjuanino por demás violento hacia una mujer. Rápidamente, los usuarios no dudaron en atribuirle los innumerables insultos a Roberto “El Yeyo” Sosa. El cantante y exprecandidato a intendente de Rawson se hizo cargo y dio su versión.

En la sátira de la escena de los Simpson, Marge corre a atender al teléfono, del otro lado se escucha a un hombre sanjuanino con un sinfín de insultos. “El que adivine quién es, se gana un paseo a pie por la peatonal”, invitaba la publicación y automáticamente la gente identificó al presunto autor: nada más y nada menos que el reconocido cantante de cuarteto “El Yeyo”.

“Yo no me tiro ninguna pelotita con nadie, pelo….. Arreglá tu vida, fracasada, culia…, que te metés conmigo. No te metás en mi vida, pelo… yo no tengo nada que ver con vos, arreglatelás con tu marido. Qué te metés en la vida mía, cualia…, que te metés en mi vida, chupa pi…, metete en tu vida, fracasada”, gritaba el hombre en el mensaje de audio. (El video no se compartirá por lo violento de su contenido)

Después de ser etiquetado por varias personas, el músico se hizo cargo dio su versión y trató de explicar su violento accionar.

“Ese es un audio que se lo mande a una persona que decía ser mi amiga y mientras yo estaba trabajando haciendo un show en un local gastronómico le decía a mi pareja que estaba en el domicilio que yo estaba con otra mujer”, arrancó explicando.

“Sí estaba sacado, pero como cualquiera de ustedes si vienen a decirle a sus parejas algo que no es y que están haciendo en ese momento... Nada más que decir pedir disculpas si notan una falta de respeto, pero actué en caliente”, agregó.

Aunque unos pocos elogiaron al cantante, otros criticaron su accionar violento contra una mujer, aunque él eligió seguir con su postura: “Fui más que claro en el audio, que te metes en mi vida... yo no tengo la culpa de lo que pasó”

Aquí el descargo del músico: