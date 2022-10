En las fiesta de casamientos, las parejas hacen múltiples preparativos para que sus invitados pasen un buen momento, pero también hay veces en donde los propios novios preparan una sorpresa para su amada. Pero no siempre salen como se espera. En ese sentido, un hombre terminó siendo hospitalizado luego de intentar hacer un baile sorpresa para su esposa en pleno casamiento.

El hecho sucedió en Australia. Los protagonistas son Adam y Helen Quinn, quienes están en pareja desde hace 6 años y luego de varios intentos fallidos pudieron realizar su casamiento. La fiesta se desarrolló con total normalidad, pero hubo un hecho que no terminó del todo bien y se transformó en una anécdota que será difícil de olvidar.

Todo comenzó cuando Adam planeó hacer un baile sorpresa para su esposa. El novio fue al centro de la pista y con una canción de heavy metal de la banda australiana Parkway Drive, empezó su coreografía. "Helen, esto es para tí", afirmó el hombre antes de iniciar el baile frente a todos los invitados.

Adam cantaba y hacía algunos círculos en la pista. Sus mejores amigos se sumaron y lo acompañaron a realizar la coreografía pero inesperadamente el novio se resbaló y aterrizó en el suelo sobre su brazo izquierdo. El joven intentó continuar, pero no podía aguantar el dolor, dado que había apoyado todo su peso en ese brazo y eso provocó que una grave lesión.

“Estaba cantando una canción de amor clásica, pensé que era algo muy romántico. Pero de repente me resbalé sobre un charco de cerveza. Creo que me he dislocado el codo”, fue la versión del novio, que tuvo que asistido por para médicos.

Adam fue trasladado al Hospital Northern Beaches, donde le administraron analgésicos porque su dolor era insoportable. El joven pasó toda la noche de su boda en una habitación del centro médico acompañado por su mujer, quien no sabía cómo reaccionar a esa situación en un primer momento.

En ese sentido, Helen, al ver que su esposo estaba mejor, se tomó con humor lo ocurrido y decidió compartir una foto en su cuenta de instagram donde aparece el novio sedado en la camilla y ella recostada junto a él. “En la salud y en la enfermedad”, bromeó.

Por último, en nota concedida a un medio local, la novia reconoció que no esperaba que su fiesta de boda acabara de ese modo. “Es bastante vergonzoso y me exaspero un poco al ver las fotos y ver el video del accidente”, confesó Helen Quinn, pero ambos reconocen que recuerdan ese momento con humor.