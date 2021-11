Un hombre de Chattanooga, en Tennessee (Estados Unidos) fue detenido y quedó acusado de solicitud de asesinato de su esposa.

La mujer, que dio aviso a la Policía, contó que se casaron hace dos años pero que se conocían hace 20.

Y que su marido -Jerry McDonald, de 49 años- estaba alcoholizado, por lo que tomó el celular del hombre para avisar que no podría ir a trabajar a un hospital de Tennessee.

En ese momento encontró conversaciones de su esposo con otra mujer, de nombre Vanessa Nelson (39).

Según los reportes judiciales, en un intercambio, Vanessa le preguntó a McDonald: "¿Tengo que matarla?". Y el hombre le respondió: "Por favor mátala, nena, por favor. Te lo ruego".

"Esa ‘perra’ vale un millón", escribió el esposo en otra charla, y añadió: "Estoy diciendo que la matamos y yo cobro un millón y vivimos como los reyes y reinas que somos".

"Entonces ella tiene un millón en seguros de vida", le contestó Nelson. "Matémosla", insisitó Mcdonald.

En una tercera conversación, el expresó: "Hay más de un millón en la caja fuerte de su padre. Estoy diciendo que no me atraparán".

Pero esa vez Vanessa le respondió: "No somos criminales. Y no nos importa el dinero. Al menos a mí no".

"Yo tampoco, pero estoy diciendo que tenemos un camino si así lo decidimos. Ni siquiera estoy bromeando. Todo lo que quiero es a ti, nena. Eso es todo lo que me importa", intentó convencerla el marido de la víctima.

Tras su arresto, McDonald quedó alojado en la cárcel del condado de Hamilton y le impusieron una fianza de 75.000 dólares, a la espera de que comparezca ante el tribunal.