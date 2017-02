El hecho ocurrió en la laguna de Guatraché la semana pasada. Es uno de los lugares turisticos de La Pampa: ofrece un paseo, termas y fango medicinal. Pero otros de los atractivos de la zona es la Colonia Menonita, donde viven unos 1.300 integrantes de esta comunidad (conocida en los Estados Unidos, Cánada y México como los amish).

Rosana Schenkel, una maestra que vive en la zona, fue quien tomó la foto. Le contó a Clarín: "La saqué la semana pasada. No podía creer lo que estaba viendo". La foto muestra a tres hombres menonitas que estaban sumergidos en la laguna, mientras las tres mujeres --sus parejas-- contemplaban el baño vestidas con polleras largas, con la cabeza cubierta y solo con el agua hasta las rodillas. Además, siemrpe lucen mangas largas, hasta la muñeca"

"Los hombres menonitas tenían una malla y se cubrían con una remera. Las mujeresn no se metieron al agua más allá de las rodillas, como refleja la foto. En el lugar hubo otro incidente. Un hombre menonita pretendió, en la zona de la pileta, que su nena de cuatro años se bañara con el vestido. Pero el cuidador se lo negó. Le dijo que si no tenía malla, la bañara en ropa interior. Finalmente no lo hizo. Pero al hijo varón le quitó la ropa y lo dejó que se bañara en calzoncillos", explicó Schenkel.



La públicación en las redes sociales desató un debate sobre las costiumbres de los menonitas, en medio de la polémcia por el operativo policial contra tres mujeres que hacían topless en Necochea y el tetazo en el Obeslico.

La comunidad menonita ocupa los campos de Colonia Remecó, en cercanias de Guatraché, a unos 220 kilómetros de Santa Rosa. Se asentaron en el año 1985, sobre unas 10.000 hectáreas. Son originarios de Chihuahua, en México, y Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Según Cornelius Dick, en Introducción a la historia menonita, provienen de los grupos alemanes que a fines del siglo XVIII se instalaron en el sur de Rusia. Son un grupo religioso de origen protestante, creado por Menno Simons a principios del siglo XVI. Rechazan las costumbres modernas y el único libro que pueden leer es la Biblia.



Entre otras costumbres, las mujeres menonitas no pueden hablar con otros hombres (excepto su pareja) y en las visitas a los médicos, van acompañados de sus maridos quienes son los que hablan con los profesionales.