Hace algunos años, el popular cantante dio una entrevista en Hola.com donde explicó que, siempre que no sean ofensivos, los memes que usan su imagen durante el mes de julio le parecen “simpáticos”. Además de agregar que los conoce, aunque no los ve todos.

“De vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”, confesó. “No sé quién empezó con eso, pero es una historia simpática. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre,”, indicó.

Además, preguntó: "¿Hay chicos que me conocen por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas", haciendo alusión a una de las fotos que más se repiten en los memes de las redes sociales. "Si todo esto sirvió para que personas de 15 años me hayan conocido, encantado de la vida", agregó.

Mirá la selección de julio 2021: