Niña punzante, irónica, reflexiva, Mafalda es un ícono que ha acompañado a generaciones. Su genialidad de niña que incomoda, pone en duda, protesta, se queja y argumenta persiste. ¿Cómo se plantaría hoy Mafalda ante el aborto?

Mafalda era la hija mayor de una familia porteña de clase media. Y así se llamó la historieta creada por Joaquín Salvador Lavado Tejón, rebautizado Quino, que se publicó entre 1964 y 1973. Mafalda era brillante y contestataria. Hablaba, gritaba, siempre tenía una opinión, siempre tenía algo para decir a sus amigos, sus padres, cualquier adulto que se le cruzara.

Quino cumplió 86 años en estos días. Hace mucho que Mafalda no dice palabras nuevas, no hace falta. Ya dijo bastante. Pero hay gente que la está haciendo hablar. Y que también viralizó una supuesta frase de Quino: "Me han comentado que se está utilizando sin mi permiso la imagen de Mafalda en la campaña de legalización del aborto (cosa que me enoja) pero aprovecho para aclarar que Mafalda estará siempre a favor de la vida, por lo tanto, no le pongan un pañuelo verde, porque su color es el celeste". Y la firma Quino.

La frase comenzó a circular ayer por las redes sociales, acompañada por la imagen de Mafalda con un pañuelo celeste, que dice "salvemos las 2 vidas". El pañuelo celeste surgió este año para oponerse al pañuelo verde que las mujeres de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito usan desde hace una década. El pañuelo, que lleva la imagen pequeña del pañuelo blanco de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, también lleva el lema de la Campaña: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".