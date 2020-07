“Es el cumple del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos”, “Dale Lau, imposible que nos contagiemos, yo me re cuido”; “Por favor amor, cortémosla con la cuarentena, ya está”, son algunas de las frases que utilizó el Gobierno en su último spot para pedir a la sociedad que sea responsable y no se relaje en esta nueva etapa dentro de la pandemia por coronavirus.

“Seamos responsables, seguí cuidándote”, señala el video de Presidencia de la Nación que busca concientizar sobre la importancia de la cuarentena a medida que la flexibilización y la reapertura progresiva de rubros avanza en el país.

Las conversaciones que le quitan dramatismo a la pandemia e instan a romper el aislamiento se escuchan mientras se ven imágenes de personas internadas en camas de terapia intensiva, siendo asistidas por respiradores.

“La idea sería reunirnos en la empresa, nos juntamos respetando la distancia”; “Uso el permiso como que voy a buscar a mi mamá y voy para allá, olvidate, no pasa nada”; “Yo agarro por una calle que no hay un solo control”.

Sin embargo, el video que fue publicado desde la cuenta oficial de Casa Rosada a última hora del domingo y fue compartido, además, por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la titular de PAMI, Luana Volnovich, generó polémica en las redes.

De hecho, “Seamos responsables” fue tendencia en Twitter, al igual que la frase “sin barbijo”, dado que muchos usuarios hicieron hincapié en el hecho de que el médico que aparece en primer plano al final del video está sin tapaboca mientras le coloca el respirador al enfermo.

“¿Seamos responsables…sin barbijo?, “Sin barbijo y dando miedo”, “No es forma de cuidarnos con un médico sin barbijo”, son algunos de los comentarios de usuarios en Twitter.

