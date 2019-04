Billy Chapman, alcalde de Sinaloa, México, tuvo palabras muy fuertes con respecto al físico de una nena, durante una visita a una escuela primaria rural en el Municipio de Ahome. Las imágenes se compartieron en las redes sociales y causó indignación en todos los usuarios.

El video comienza con el político en cuclillas hablando con una nena que tiene un moño azul. Chapman le preguntá qué le gusta comer a lo que la pequeña le responde: "Huevos". El hombre siguió insistiendo en el tema alimenticio.

"Tiene obesidad espantosa y horrible": político mexicano hace llorar a una nena pic.twitter.com/dhWmdwXSyk — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 4 de abril de 2019

De pronto, le dirige a la palabra a una de las maestras de la escuela rural y dice una frase que despertó la furia de la comunidad. "¿Cuál es el problema con esta niña?. Esta niña tiene un sobrepeso, tiene obesidad espantosa, horrible. ¿Por qué?", sostuvo.

La docente, que tiene remera azul, le explicó que la mamá la consiente mucho y que le da lo que la pequeña le pide a cualquier hora: "Es hija única, sobreprotegida".

El video fue publicado por el usuario de Twitter @LopezBrito_ quien calificó las expresiones de Chapman como "lamentables". En los comentarios los internautas coincidieron en qué, si bien la obesidad es una problemática, no fue la manera indicada de abordarla, menos adelante de la niña.

"Es increíble la insensibilidad de esta persona no sabe que puede hacer daño psicológico y marcar la de por vida. Aunque tenga razón no lo puedes hacer así, además eso les corresponde a los papas y a los gobernantes a implementar políticas publicas. No tiene derecho a juzgar así", escribió @ironqueto.

El equipo de trabajo del alcalde de Sinaloa envió un comunicado diciendo que lo que Chapman considera “horrible y espantoso” es laobesidad y diabetes infantil que existe en la zona rural, pero que en ningún momento fue un comentario ofensivo o humillante para la pequeña.

Aseguran que el video fue “tergiversado” en las redes sociales, señala el documento según el medio La Verdad. Sin embargo enviaron una respetuosa disculpa a Nancy y a sus familiares, por los malentendidos generados.