Puede pasar que LA foto, esa que queremos usar en todas partes, está arruinada por un pequeño detalle. Como le pasó a Fran, que tiró facha en la orilla, lo inmortalizaron con una captura perfecta... pero apareció un tipo atrás.

Alguien que sepa editar fotos me dice como hacer o me edita la foto para que no aparezca el tipo de atrás jajajj pic.twitter.com/9yzirnacu8 — �������� (@Francosannchezz) February 20, 2020

¿Qué hizo el muchacho? Lo que muchos piensan puede ser una buena idea: pedir ayuda en Internet. "Alguien que sepa editar fotos me dice como hacer o me edita la foto para que no aparezca el tipo de atrás jajajj", escribió en un tuit que, en un par de días, sumó 28 mil me gusta y cientos de respuestas.

Como suele pasar en estos casos, son muchísimas las personas que están dispuestas a abrir el Photoshop -que esta semana cumplió 30 años de vida-, pero la mayoría lo hace para inundar la red de memes. ¿Lo más insólito? Varias de las respuestas recibieron más "me gusta" que el tuit que comenzó el hilo.