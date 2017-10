El acalde de Zinacantán, municipio del estado sureño de Chiapas, se presentó borracho en una competencia de motrocross, donde ofreció un discurso atropellado, inconexo y lleno de referencias a su hombría.

"Ya hasta la lengua se me traba", dijo el alcalde Manuel Martínez Jiménez, ante los presentes, quienes captaron al funcionario en un video en el que acepta que bebió.

Alcalde de Zinacantán, Chiapas da discurso bajo los efectos del alcohol. pic.twitter.com/j7DRaUAm2D — Alerta Chiapas ⚡ (@AlertaChiapas) 11 de octubre de 2017

"Me corrigen porque los amigos de Chamula (otro municipio chiapaneco) me trajeron un trago jodido entonces ya estoy jodido también, en el sentido de tomar, no estoy jodido como hombre", dijo.

Después conmina a los asistentes: "Tengan ustedes los huevos para que compren una… motociclista", continúa. Incapaz de seguir su discurso, le pide a un acompañante: "Amigo échele usted (siga usted) porque aquí vale madre el presidente municipal".