Una insólita situación vivió un joven que estaba a punto de recibirse en una facultad rosarina, quien antes de recibir sus notas fue atacado a "huevazos" por sus amigos como tradicional festejo, sin embargo, los resultados de la tesis no fueron los esperados y no aprobó su materia.

Juan Pedro es un joven rosarino del que muchos se compadecen por estas horas en las redes sociales, es que se presentó a la mesa correspondiente para rendir, de la que no trascendió la carrera ni la materia en cuestión. En paralelo, sus amigos formaron un grupo de WhatsApp donde se debatían entre tirarle el engrudo que habían preparado o no.

Algunos de ellos advertían de los “peligros” de festejar antes de tener los resultados de la mesa de examen. No obstante, uno de ellos se lanzó y arengó al resto para iniciar con los festejos.

amigo se recibia hoy, pero la nota no se la daban en el momento. el debate era si ir a tirarle huevos igual o no. pic.twitter.com/BWqmbuXnxl — emedepinola (@marcosmengelle) December 5, 2019

Lo cierto es que Juan Pedro estaba cubierto de la masa que se formó entre los huevos, el harina y el papel picado. Festejó junto a sus amigos, que sacaron fotos para inmortalizar el gran momento. Nadie esperaba que sucediera lo peor.

A las horas a Juan Pedro le entregaron un comunicado donde los profesores a cargo de la evaluación final le indicaban que no estaba aprobado. Por lo tanto, el joven estudiante tendrá que volver a rendir la materia.

Pronto, uno de los amigos, Marcos Menguelle, subió a su cuenta de Twitter las fotos que contaron toda la historia. El hecho se hizo viral con el hashtag #TodosSomosJuanPedro.

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. Muchos no daban crédito de lo sucedido y culpaban a los amigos de "yetas" para el universitario. Otros dejaron creativos memes al respecto. Ahora queda en manos del joven cuándo volverá a presentarse, seguramente esta vez les pedirá a sus colegas que no festejen antes de tiempo.