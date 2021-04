Todas las peleas que se organizan para que se desarrollen dentro de un octágono, sea UFC o MMA, suelen tener un nivel de violencia elevado que, a su vez, eso es también lo que llama la atención del espectador. Pero lo que sucedió en la última velada del Cage Fury Fighting Championships celebrado en el 2300 Arena de Philadelphia, sobrepasó cualquier limite que uno puede esperar de este tipo de enfrentamientos.

Dentro de la jaula, Khetag Pliev luchó contra Devin Goodale en lo que parecía una nueva y rutinaria pelea hasta que en el segundo round ocurrió el suceso que dejó en shock a todo el estadio. Luego de una llave mal ejecutada por el canadiense, el árbitro no tuvo otra alternativa que frenar todo porque el canadiense había perdido un dedo. Al parecer, la grave lesión ocurrió tras una patada de Goodale sobre la mano de Pliev.

Según informó el parte oficial del enfrentamiento el método por el que Goodale se llevó la victoria fue por un “dedo arrancado”. El principal problema que preocupó a todos en Philadelphia fue que la extremidad desapareció del octágono y un periodista ligado a la disciplina filtró que no se encontraba la parte faltante de la mano de Pliev. “Recién sacaron un comunicado de prensa en el evento que avisa que todavía buscan el dedo del luchador”, escribió Aaron Bronsteter en sus redes sociales.

Pero luego de una búsqueda, encontraron el dedo dentro del guante de Pliev. Según California Times USA, el presidente de la CFFC, Rob Haydak, dijo durante la transmisión que la extremidad se encontraba dentro del guante. El canadiense fue rápidamente trasladado al hospital más cercado y este jueves fue operado para volver a adjuntarle la extremidad a la mano. Se viene una larga recuperación para Khetag y reafirma las quejas de los luchadores que deben cambiar la cobertura de los guantes para no poner en riesgo las manos de los peleadores.

El estadounidense, quien estiró su récord de MMA a 4-0 luego de la extraña victoria, reconoció que no se acuerda el momento exacto en el que su contrincante perdió el dedo. “Me golpeó algo grande. No recuerdo qué pasó para ser honesto. Tendré que mirar la pelea de nuevo en mi casa porque no logro darme cuenta en qué momento sucedió”, reveló Devin en conferencia de prensa luego de la pelea.

La transmisión oficial también se sorprendió cuando Pliev quedó en el octágono lleno de dolor. “No entiendo qué pasó. Pero no vamos a buscar una repetición de lo sucedido, señoras y señoras, pero lo que puedo asegurar es que no fue una fractura intencional”, explicó el comentarista CM Punk. Y cerró: “Su dedo desapareció. Simplemente no estaba, se lo arrancó”.

Tras el hecho, el peleador ruso de 37 años –que ocupó el décimo lugar en la categoría de 96 kg en los Juegos de Londres– realizó un posteo en Instagram para llevar tranquilidad: “Mi familia, amigos y fans ¡Son la motivación de mi alma! Les pido disculpas a todos ustedes. Quiero hacerles saber que estoy bien, el dedo está nuevamente en su lugar. Esta lucha aún no ha terminado. La Dra. Maggie Wilson hizo un gran trabajo”.