“Notifico a Ud. que deberá comparecer ante el citado Tribunal, munido de DNI, barbijos y respetando las normas de distanciamiento social, acompañado de uno de sus progenitores, bajo expreso apercibimiento de ley, a efectos de prestar declaración de conocimiento directo. Queda Ud. debidamente notificado”, dice la cédula que le llegó al nene de 9 años. Por una falsa denuncia, el chico deberá afrontar una indagatoria ante el juez, a pesar de que por su edad es inimputable.

Sucedió en Salta, en Metán, donde un vecino denunció al nene de 9 años porque dice que le rayó el auto. Pero este señor ya tenía varias denuncias de la madre de la criatura, por amenazas y agresiones.

A pesar de todos los antecedentes, y de la edad del acusado, el juez envió una patrulla policial a su domicilio, para verificar la identidad del menor. Cuando los uniformados llegaron a la casa del niño, y lo obligaron a firmar la constancia, el nene no pudo contener el llanto.

“Se asustó tanto que lloraba y me decía ‘mami yo no hice nada’. Firmó con uno solo de sus nombres porque no podía escribir el otro por los nervios y la angustia que tenía”, relató la madre, una conocida periodista de Metán.

Por su parte, el juez Ramón Alberto Haddad, de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, explicó su determinación: “La verdad es que se está actuando conforme a derecho. El lunes vino la mamá del niño y se le explicó absolutamente todo”.

Además detalló que él solo está cumpliendo lo que dice la ley: “Se lo cita a una declaración de conocimiento directo como dice el papel, no a indagatoria. El juez tiene que investigar, el juez de menores, las circunstancias por la cual se formuló la denuncia”, explicó.

El nene de 9 años fue citado para el 19 de abril, pero la madre se niega a llevarlo. “No quiero que mi hijo se tenga que sentar ante un juez para que lo indague sobre la falsa denuncia que le hicieron, porque más allá de que sea inimputable y la causa no pueda avanzar, es una situación muy traumática que no quiero que afronte. Cualquiera que conoce a mi hijo sabe que es imposible que haya hecho algo así, pero si lo hubiera hecho claramente es inimputable y, por su edad, no puede reconocer gravedad de los hechos”, alegó la mamá.

