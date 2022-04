“Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte, conmigo te quemaste, ahora ándate a Marte, que aquí, no te quiero aquí”, cantaban madre e hija a coro, dentro de un coche, el tema Marte de Sofía Reyes y María Becerra. El destinatario: el papá de una, el ex marido infiel de la otra.

El video de TikTok se viralizó. Y ella, la usuaria @armandoadiego, compartió a pedido de su gran audiencia, otro video. Esta vez sobre la historia del engaño. Sus seguidores querían saber motivo de la separación. Que había sucedido para que una hija alentara así a su madre a esa catarsis que fue furor en esa red.

“Le dije a mi mamá que esa letra estaba escrita para ella, que se la aprendiera, que se la pusiera todo el día para poder liberar emociones. Después me daba risa porque cuando la grabamos le cambiaba la letra, no se la sabía bien. Siempre cantamos juntas en el coche, mi mamá es fan número uno de Luis Miguel desde los once años, y yo me sé las letras, entonces cantamos sus temas; o escuchamos temas de Ricky Martin”.

Guadalupe (21), así se llama la tiktoker, no dudó en contar la historia que desencadenó la separación de sus padres, porque está acostumbrada a contar crudamente todo lo que le pasa. Para ella, sus seguidores son una red de contención, que nunca la dejan sola. Por el contrario, le dan mensajes que la fortalecen. Así se animó a contarles hace unos meses que estaba sufriendo depresión y más tarde de anorexia. “Para mí, además, es una manera de aceptar los problemas que uno tiene”, explica sobre su actitud en las redes.

Mientras relata a Infobae los hechos sobre cómo su madre Gabriela (48) descubrió la infidelidad de su padre, la voz se le corta, la pierde aún por la angustia. De su boca se apodera una mueca de tristeza, porque la separación de sus padres, en 2020, la tiene en carne viva. “Amo a mis dos papás, no es la muerte de nadie que los papás se separen, pero para mí fue lo peor que me pasó”, asegura.

Hasta fines de 2019, afirma, su familia era “como los Ingalls”. Un bloque de cuatro indestructible (tiene un hermano un año mayor). “En la otra vida mis papás eran súper compañeros. Los domingos salíamos a comer. De repente, un día de la semana, mi papá sacaba entradas al cine para que fuéramos los cuatro”.

La tiktoker, que en otros tiempos era testigo de las separaciones de los padres de sus amigos, pensaba que a ella no le iba a tocar. “Los míos nunca se van a separar, yo decía. Pero pasó que llegué de un viaje de intercambio a Australia de dos meses y medio y enseguida me enteré que mis papás se separaban. Para mí fue un balde de agua fría. Mi vida cambió para siempre”, enfatiza.

Para la joven sus padres fueron protagonistas de una gran historia de amor. Él era coordinador en Bariloche durante el viaje de egresados de su mamá. A partir de ese viaje, estuvieron juntos. “Fue un amor de película. Y mi mamá lo tuvo. Habrá sido hermoso vivir eso, que tu coordinador te de bola. En realidad, mi papá se había enamorado de ella y ella se hacía la importante”, aclara mientras se ríe, a la vez que disfruta del relato. Guadalupe quiso repetir la historia en su viaje de egresada a Porto Seguro. Pero no se dio.

“Un día mi mamá, acomodando los papeles del trabajo familiar -antes la oficina de mi papá estaba dentro de casa-, se encontró con una carta y en la tercera página decía: ‘Sos el amor de mi vida, solo te quiero para mí, me hacés súper feliz’. Y mi mamá se emocionó, porque pensó que era para ella. Entonces buscó la primera hoja y se encontró con el nombre de la mina. Fue feo. Ya pasaron dos años de eso”, recuerda. La familia tiene un negocio dedicado a la provisión de alimentos para escuelas. El nuevo amor del padre resultó ser la maestra de una de esas escuelas.

Guadalupe había llegado de su intercambio en Australia esa misma semana. Como si estuviese todo preparado para que ella estuviese al lado de su madre en un momento crítico. “Estaba en casa y escucho un grito de dolor y era mi mamá que estaba llorando. Leí la carta y se me cayó el mundo abajo. Mi papá era mi héroe. Mi ejemplo a seguir. Haber encontrado eso fue durísimo. Y para mi mamá, esa nena de 18 años que se enamoró de su coordinador y haber llevado con él 30 años juntos, fue muy doloroso. No lo vio venir. Llegaban de un viaje a España y jamás imaginó que mi papá estuviera haciendo eso. La historia había empezado una semana antes de un viaje a Japón de mi papá, en noviembre de 2019, y la carta la encontró en abril de 2020. La carta estuvo en el escritorio todo eso tiempo. Fue realmente inexplicable”, asegura.

Y sigue: “De a poco empecé a entender que mi papá es una persona con sentimientos. No es que dejó de pensar en mí. Sé que él me quiere y siempre me va a querer. Me di cuenta de que extrañaba a mi papá y que lo necesitaba en casa y que tenía un enojo muy grande. Pero por algo quiso la vida que aprendiéramos esto. Nos dio una cachetada que nos hizo crecer a mi hermano y a mí muy rápido. Pero mi papá es humano. Lastimó, pero pidió perdón a mi mamá”.

“Hice el video con mi mamá porque también la separación me generó cierto enojo con ella, no sé el motivo. Son cosas que pasan en la vida y a todo el mundo le puede pasar. Me empecé a enganchar a hacer videos y cantar canciones con ella. Cuando me había perdido en la depresión y me estaba hundiendo en la anorexia, mi mamá me enseñó que hay que divertirse. Y me dije: ‘¿Por qué no hago esto con ella y salimos adelante las dos juntas?’”.

Su madre Gabriela había perdido 15 kilos después de la separación. Su hija asegura que superó una depresión pero no volvió a recuperar la sonrisa de antes. Entonces, ¿por qué no cantar?

Guadalupe hoy vive con su madre y se animan a salir de todo lo que les causó tristeza. Comparten fines de semana, comer afuera, noche de chicas y series. La madre también está siempre presente en sus tratamientos y cuando no puede dormir sola. “Yo soy técnica en diseño y gestión de estética para la moda. Ahora estudio diseño gráfico digital. Soy de editar videos y generar contenidos para marcas”, cuenta sobre sus actividades.

¿Qué pasó cuando su padre se enteró por los medios sobre el video viral de TikTok? “No se molestó, excepto por el título que le puse (”Para mi papá que engañó a la mejor mujer del mundo”). Fue un título que no pensé mucho. Más allá de eso, después le causó gracia verme riéndome con mi mamá y que me llamaran desde los medios”, asegura Guadalupe. “Con mi papá hoy me voy a ver a Estudiantes, por más que no me guste el fútbol”, aclara.

