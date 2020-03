Alessia Bonari es una joven enfermera que está ayudando a combatir el coronavirus en Milán, Italia. En un posteo que se viralizó en Instagram, publicó una selfie suya frente al espejo donde mostró las marcas que le dejó el barbijo en la cara luego de usarlo durante tantos días para protegerse mientras ayuda a sus pacientes.

“Soy una enfermera y en este momento me estoy enfrentando a esta emergencia médica”, explicó Alessia en la descripción del posteo. “Yo también tengo miedo, pero no de salir e irme de compras, sino que tengo miedo de ir al trabajo. Tengo miedo porque puede ser que mi barbijo no se adhiera bien a mi cara, o puede pasar que me haya tocado con los guantes sucios, o tal vez mis lentes protectores no me cubren los ojos del todo y me haya pasado cualquier cosa”.

Luego explicó lo duro que es su trabajo durante la pandemia del coronavirus: “Estoy muy cansada físicamente porque los instrumentos que utilizo para protegerme son de mala calidad, mi ambo me hace transpirar y, una vez que me vestí con mi uniforme, no puedo ir al baño, ni beber o comer durante seis horas seguidas”.

“También estoy cansada psicológicamente, al igual que todos mis colegas que estuvieron viviendo la misma situación en las últimas semanas. Sin embargo, esto no nos va a impedir hacer nuestro trabajo como lo hicimos siempre. Seguiré cuidando y curando a mis pacientes porque estoy orgullosa y enamorada de mi trabajo”, aseguró la enfermera.

Finalmente, les pidió a sus seguidores que ayuden a combatir la enfermedad a través de la cuarentena: “Le pido a quien esté leyendo esta publicación: no echen a la basura el esfuerzo que estamos haciendo ni sean indiferentes. Quédense en sus casas y protejan a los más débiles y a quienes corren más riesgo. Los jóvenes no somos inmunes al coronavirus: nosotros también podemos enfermarnos y, lo que es aún peor, podemos enfermar a otros. No puedo darme el lujo de ir a mi casa para quedarme en cuarentena: tengo que trabajar y cumplir con mi parte. Te pido por favor que cumplas la tuya”.