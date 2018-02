El tremendo susto de su vida se llevó una madre que se encontraba divirtiéndose junto a su hijo en el City Square Mall, en Farrer Park, Singapur cuando las risas se convirtieron en gestos de terror.

Cuando el niño observó el área de juegos, eufórico corrió y le pidió a su mamá, Viven Weiqi, que lo acompañara a divertirse. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de febrero.

Fue entonces cuando la mujer aceptó y una vez que lo miró entrar corriendo a una alberca de pelotas, a ella no le quedó más que seguirle el paso y sin pensarlo saltó con él.

"No hacía mucho que estaba cuando perdí el equilibrio y caí de espaldas. No me podía parar. Traté de dar una vuelta, pero tampoco podía. Mi hijo también estaba atrapado entre las pelotas", contó Weiqi en Facebook.

En el video que los padres compartieron en Facebook se puede apreciar como Weiqi grita por ayuda, con las manos agitándose frenéticamente en el aire, ya que estaba completamente sumergida dentro del pelotero de más de un metro y medio de altura.