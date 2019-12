Explicar los sistemas y órganos del cuerpo humano a los alumnos más pequeños suele ser complejo. Sin embargo, esta maestra tuvo una brillante idea: usar un traje que mostraba específicamente la anatomía humana y todos los organismos que la componen.

Verónica, una docente española, le puso literalmente el cuerpo a la enseñanza cuando decidió comprar una malla enteriza por la página de ventas online Aliexpress.

Su creativa e ingeniosa idea se volvió viral porque su marido la compartió en las redes. Michael, esposo de la maestra, difundió un mensaje vía Twitter que decía: “Muy orgulloso de este volcán de ideas que tengo la suerte de tener como mujer. Hoy ha explicado el cuerpo humano a sus alumnos de una manera muy original y los niños flipando. Grande Verónica!!!”.

Además agregó en el mismo tuit las fotografías de su señora dando clases con aquel inolvidable y sorprendente atuendo. Enseguida las redes se prendieron fuego. El tuit alcanzó los 2.400 retuits, tuvo más de 12.700 me gusta y un montón de comentarios.

Quien reveló cómo adquirió el particular traje fue también su marido. Cuando un usuario contestó el tuit diciendo que le gustaría tenerlo, este le contestó: “Se puede comprar, claro. Mi mujer lo encontró en AliExpress. Este de Verónica es sólo con los órganos internos y los músculos. Pero los hay de todo tipo…con los huesos, arterias, sistema linfático…de todo tipo! Así que…anímate”.

En los comentarios se destaca un estudiante nostálgico que recordó los tiempos en que la mujer le enseñó y escribió : “Fue mi tutora en 5 y 6 de primaria, la recuerdo con gran afecto y mucho cariño. De las mejores profesoras que he tenido y más marcado me ha dejado. Me acuerdo mejor alguna de sus clases que la mayoría de la universidad”.