A pocos días del Mundial, las redes ya se convirtieron en un termómetro de la competencia, donde las clásicas rivalidades emergen nítidamente. Un video que alienta a la selección uruguaya se viralizó recientemente y puso en escena el clásico enfrentamiento con Argentina. Hay burlas a los porteños, a Lionel Messi, y a Diego Maradona.

“No soy porteño porque yo no lo me la creo”, arranca la canción viralizada en Twitter, atribuida a Marcos Arocena y celebrada entre los hinchas uruguayos. La canción tiene la melodía y el ritmo de “La parte de adelante”, conocida canción del cantautor argentino Andrés Calamaro. Pero las críticas no solo llegan a este lado del Río de La Plata: habla de “países agrandados” y en esa bolsa también caben Brasil y Chile.

#Qatar2022 | #Uruguay ���� también tiene su tema creado por los hinchas



��Con algunas "dedicatorias" para #Argentina y #Brasil y recordando sus máximos logros, se hizo viral



��¿Qué te parece? ��pic.twitter.com/WLVLf2hjYA — doble amarilla (@okdobleamarilla) November 10, 2022

Tras la oración inicial, la canción prosigue contra Brasil: “No soy brasuca porque no soy pizarrero”. Es ahí donde exhalta a la Celeste y a su público, con imágenes de Luis Suárez y otras figuras emblemáticas de los últimos tiempos. “Nosotros somos orientales de Uruguay. Los tres millones que no te querés cruzar”.

La Copa América de 2011, que se realizó en Argentina, y que obtuvo Uruguay es un aspecto central en la letra. “A la Argentina le ganamos varias veces. De visitante, en su copa con su gente. Estaba Messi, estaba Diego Maradona y la Celeste en Buenos Aires fue campeona”. Uruguay eliminó en aquella oportunidad al país en los penales después de empatar 1-1 en los cuartos de final.

La canción tiene varias menciones históricas. “Que más decirle a los amigos brasileros, que hasta empatando de local eran primeros. Imaginate que traumados los dejamos que hasta el color de camiseta le cambiamos”. La alusión es al “Maracanazo”, que tuvo lugar en 1950, cuando Brasil había organizado la competencia mundialista. Uruguay le arrebató entonces la Copa a Brasil que, a partir de entonces cambió el color blanco de sus camisetas por el amarillo y verde.

No obstante, Chile se lleva la peor parte. La canción le enrostra la falta de títulos mundialistas. “Si seguimos con países agrandados, vaya saludo para los más fracasados. Hasta que sepan cuanto pesa la del mundo, si sos chileno no podes hablar de fútbol”.