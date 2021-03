La pelea tuvo lugar el viernes, pero las imágenes se viralizaron en las últimas horas. Es que la tremenda patada de Steve Walker a Brian Collette no podía pasar desapercibida.

A Walker le bastaron apenas 48 segundos para sacar una tremenda patada y noquear a Collette en la defensa de su cinturón de 205 libras, en el evento principal de seis peleas de UFC Lion Fight 64 en Hutchinson, Kansas.

“Sólo tienes dos segundos”, explicó tras su triunfo Walker. “Eso es. En los dos segundos tenés que ver la cara de tu oponente y tenés que leer su lenguaje corporal. Si levantan las manos, es cuando hacés el movimiento. Por eso hice una rodilla falsa y una patada de tornado“, agregó.

Con respecto al riesgo de fallar en su intento, aseguró: “Una patada de tornado fallida no solo es un aterrizaje imposible de predecir, es una apariencia horrible y hubiese sido muy feo para la multitud. No podía tener eso”.

“Bill Newcomb (su entrenador) siempre me dice, ‘mantené lo básico; peleas con victorias básicas“, dijo Walker; y agregó: “’Si lo llamativo está ahí, hacelo, pero si fallás, no quiero verte volver a hacerlo en una pelea’. Él siempre me dará confianza, pero es como, ‘si te equivocás, no quiero verte lanzar esa patada nunca más ‘”.