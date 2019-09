Una anciana se defendió furiosamente en Londres (Reino Unido) de una mujer que trató de quitarle el dinero que estaba sacando del cajero automático, así como su tarjeta bancaria. La delincuente pretendía distraer a la señora mientras esta realizaba la operación, pero la víctima pudo reaccionar a tiempo y evitar el robo.

Doreen Jones, de 81 años, notó algo sospechoso cuando la desconocida se aproximó hacia ella, por lo que le pidió que se alejara. Sin embargo, la delincuente apartó a la anciana a la fuerza y se ubicó frente al cajero. En ese momento, Jones haló el cabello de la delincuente y comenzó a forcejear con ella para que no se llevara sus pertenencias.

"Pensé: 'no, no tendrás mi dinero, he trabajado duro para eso'", señaló la octogenaria en el programa Crimewatch Roadshow de la BBC. Además, la anciana comentó que cuando logró retomar el control de su dinero y tarjeta, la asaltante comenzó a gritar. "No sé por qué estaba gritando, fui yo quien debería haber estado gritando y llorando", agregó.

"¡Ella no se lo esperaba, se lo digo!", afirmó la anciana. Si bien la ladrona no pudo sacar provecho de la avanzada edad de su víctima, Jones tuvo que recibir posteriormente asistencia médica en el banco porque le faltaba la respiración, informan medios locales. Desde entonces, también ha sufrido dos ataques cardíacos que, en su opinión, están relacionados con los recuerdos del incidente.

El hecho, ocurrido en mayo, fue grabado por cámaras de seguridad. Recientemente, las autoridades han sacado a la luz las imágenes y han pedido ayuda a la población para tratar de identificar a la autora del delito.

"Doreen es una mujer dura y la sospechosa eligió a la pensionista equivocada", comentó al programa Peter Rawlings, oficial de la Policía del condado de West Midlands.