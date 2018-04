Un chamamé viral arrasa en las redes. Su protagonista es nada más ni nada menos que un gaucho y el tema hace referencia al uso del WhatsApp y las tecnologías.

Manuel Andrés Cayunao, Cuki como lo llaman, creó el tema “Wasapeando”, que es un hit en las redes sociales y hasta lo pasan en las radios de la zona.

“Un día estábamos charlando con un amigo, un poeta de Maquinchao que se llama Carlos Uriz. Yo le contaba sobre mis vivencias en el campo y el de las nuevas tecnologías... y así salió este tema. Parece que a la gente le gusta”, contó en diálogo con el portal Río Negro.



“Wasapeando” fue presentado al público en la Fiesta Nacional de la Lana que se hizo en marzo en Maquinchao y enseguida conquistó a todos los presentes.

“La gente me pide el tema y me gusta complacerla. Siempre me han tratado muy bien, soy un agradecido por lo que recibo de mis vecinos, me siento muy querido: me han hecho famoso”, aseguró Cuki.

“Hoy señores les voy a contar, que moderno que estoy yo también, con el mundo me puedo conectar wasapeando desde Carrilaufquen”, dice siempre mientras hace sonar su acordeón y empieza a cantar su tema, que ya se volvió un éxito viral.