Todo es felicidad en River. Sobre todo después de diciembre, cuando el Millonario le ganó la final de la Copa Libertadores a Boca, su eterno rival. En medio de la conferencia de prensa tras la victoria ante Newell's, Marcelo Gallardo dijo una frase que hizo estallar de risa a los periodistas que cubrían el tema. ¿Lo hizo a propósito?

Mientras el Muñeco explicaba como se había desarrollado el encuentro ante los rosarinos empezó a enumerar las jugadas y los goles. Fue ahí cuando en medio de la descripción dijo: "y vino el tercero"... cuando se dio cuenta de esto empezó a reírse al igual que todos los presentes que recordaron el gol del Pity Martínez en Madrid.

Lejos de generar cualquier tipo de controversia, el entrenador Millonario puso paños fríos y aclaró que el fallido no había sido intencional.

Una semana caliente

Días atrás, el Muñeco también había recordado lo que pasó en Madrid tras escuchar declaraciones de Daniel Angelici en donde había picanteado a los hinchas de River (sin nombrarlos) con el descenso. "Tocar fondo es estar último en el tabla, tocar fondo es perder la categoría o acogerte a ley de salvataje de clubes. No tiene sentido pensar que tocamos fondo por perder la final", dijo el presidente de Boca.

Después de esas declaraciones, Gallardo había dicho: "Un comentario así no me genera nada. No quiero entrar en esa polémica. Pero sí decir que los hinchas de River estamos viviendo un momento hermoso. La final en Madrid superó todo y no se va a olvidar nunca más. Es una felicidad que nadie nos puede sacar".

"Lo que pasó en Madrid no se repite más y los recuerdos vienen a nosotros permanentemente. Es una satisfacción total, una caricia al alma. Cuando el hincha de River se acuesta, y recuerda la final, se olvida de los problemas que tenemos todos los días y se duerme con una sonrisa", agregó el técnico del Millonario, que esta semana empezará a jugar la Copa Libertadores 2019.

Además, el Muñeco dejó en claro que en River el tema del descenso de 2011 quedó enterrado: "Es pasado, ya lo atravesamos y lo superamos, ni siquiera nos duele. Ya está. Lo que pasó a fin de año superó todo".