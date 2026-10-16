    • 16 de octubre de 2026 - 13:43

    ChangoMâs te propone diferentes ideas y ofertas especiales para regalar en el Día de la Madre

    Hasta el 19 de octubre la cadena de retail ofrece una gran variedad de opciones de regalos en indumentaria, bazar, pequeño electro y fragancias con descuentos especiales, financiación y promociones bancarias exclusivas, en todas las sucursales del país y en www.MasOnline.com.ar.

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    Con motivo de la cercanía del Día de la Madre, ChangoMâs presenta una amplia variedad de opciones de regalos y descuentos de hasta el 60% para sorprender a las madres en su día. La propuesta abarca categorías como indumentaria, bazar, pequeño electrodoméstico y fragancias, combinando ofertas especiales con financiación y promociones bancarias exclusivas.

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    Los clientes que se acerquen a las sucursales de ChangoMâs o compren a través de www.MasOnline.com.ar podrán acceder a las siguientes oportunidades de ahorro:

    • Belleza y cuidado personal: Hasta 30% de descuento en la compra de secadores, planchitas, cepillos de pelo y depilación. También, 4 cuotas sin interés en la compra de fragancias seleccionadas.
    • Hogar y electrodomésticos: Hasta 30% de descuento en productos seleccionados de pequeño electro de cocina y hogar.
    • Indumentaria y calzado: Hasta 60% de descuento en calzados, 50% de ahorro en medias y ropa interior, y hasta 30% en indumentaria seleccionada.

    A través de esta iniciativa, ChangoMâs y www.MasOnline.com.ar ofrecen alternativas integrales en un solo lugar, permitiendo a los consumidores encontrar opciones que se ajusten a sus necesidades y presupuestos.

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