ChangoMâs te propone diferentes ideas y ofertas especiales para regalar en el Día de la Madre

Hasta el 19 de octubre la cadena de retail ofrece una gran variedad de opciones de regalos en indumentaria, bazar, pequeño electro y fragancias con descuentos especiales, financiación y promociones bancarias exclusivas, en todas las sucursales del país y en www.MasOnline.com.ar.

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Con motivo de la cercanía del Día de la Madre, ChangoMâs presenta una amplia variedad de opciones de regalos y descuentos de hasta el 60% para sorprender a las madres en su día. La propuesta abarca categorías como indumentaria, bazar, pequeño electrodoméstico y fragancias, combinando ofertas especiales con financiación y promociones bancarias exclusivas.

Los clientes que se acerquen a las sucursales de ChangoMâs o compren a través de www.MasOnline.com.ar podrán acceder a las siguientes oportunidades de ahorro: