Con más de 40 bodegas, comenzó la primera edición de la American Bar Wine Fair

San Juan vive desde este viernes una experiencia sin precedentes en torno a la cultura vitivinícola. Con un gran marco de público que colmó las instalaciones del Hotel Del Bono Park, dio inicio la primera edición de la American Bar Wine Fair, una propuesta integral que reúne a más de 40 bodegas, gastronomía de primer nivel y música para convertir a la provincia en el epicentro del vino argentino.

Financiamiento a medida: la apuesta de Banco San Juan al sector agropecuario en Innova Cuyo 2026

Dos noches, 45 bodegas y un encuentro para los amantes del vino: llega la primera edición de American Bar Wine Fair

Desde las primeras horas de la apertura, las personas se acercaron para disfrutar y descubrir una amplia variedad de etiquetas. Los asistentes recorrieron los diferentes stands degustando vinos tintos, blancos, rosados, dulces y otras propuestas de las bodejas, en un ambiente distendido y vibrante donde el denominador común fue el entusiasmo por explorar la diversidad de la industria.

La creación de este evento responde al objetivo de posicionar a San Juan con un encuentro de gran jerarquía. Al respecto, Luis Alessi, CEO y Cofundador de American Bar, expresó:

"La American Bar Wine Fair nace con el objetivo de que San Juan tenga una feria de vinos de primer nivel, una experiencia que podamos hacer crecer año tras año. Y justamente por eso, en esa búsqueda de calidad, nos unimos a los mejores: grandes bodegas, productores, marcas y profesionales que comparten con nosotros las ganas de hacer algo realmente importante para San Juan."

La feria cuenta con la presencia de 45 reconocidas bodegas y proyectos, entre los que se destacan Alambrado, Augusto Pulenta, Bodega del Carmen, Bodega Entre Tapias, Bodega La Fortuna, Bodega Merced del Estero, Bodega Vistalba, Cara Sur, Casa Pirque, Casimiro Wines, Catena Zapata, Chañarmuyo, De Moño Rojo, Desfachatados Wines, Elefante Wines, El Porvenir, El Relator, Escorihuela Gascón, Familia Falasco, Familia Schroeder, Familia Sepúlveda, Finca Bandini, Finca Camaño, Finca Flichman, Giménez Riili, Influenciados Wines, Finca Los Dragones, Los Helechos, Monte Quieto, Nieto Senetiner, Obón Wines, Piatelli Vineyards, Putruele, Pyros Wines, Roble Negro Wines, Ruca Malen, Rutini, Salentein, Santa Julia, Seis Luces, Surya, TresPira2 Wine, Viña Las Perdices, Violinista Wines y Zuccardi Valle de Uco.

Experiencia integral y continuidad

La propuesta combina la degustación de vinos de alta gama con opciones gastronómicas preparadas especialmente por el Hotel Del Bono Park y un clima amenizado por música en vivo, logrando una experiencia sensorial completa para los amantes del buen vivir.

El evento cuenta con el acompañamiento institucional y comercial de Diario de Cuyo, el Gobierno de San Juan, VOF, Del Bono Hotels y Yacopini, además de la invitación especial de Macro Selecta.

La feria tendrá su segunda y última jornada este sábado 3 de octubre, nuevamente en el Hotel Del Bono Park, prometiendo repetir el éxito de su debut y consolidarse como una cita imperdible para la agenda cultural y turística de la provincia.