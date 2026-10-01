Financiamiento a medida: la apuesta de Banco San Juan al sector agropecuario en Innova Cuyo 2026

Banco San Juan desplegó en la edición 2026 de Expo Innova Cuyo, realizada en Pocito del 30 de septiembre al 2 de octubre, un stand dedicado al financiamiento del sector agroindustrial. Dos referentes comerciales de la entidad, Rocío Col y Rodrigo Córdoba, repasaron ante Diario de Cuyo el estado de las líneas de crédito vigentes y el perfil de los productores alcanzados.

Banco San Juan baja la tasa de sus créditos hipotecarios y ofrece UVA + 7,5% para primera vivienda

Rocio Coll, gerente regional de Banca Empresa de Banco San Juan, señaló que la línea de crédito para cosecha fue colocada en su totalidad entre empresas destacadas de la industria agropecuaria sanjuanina. Se trata, indicó, de una línea que el banco ofrece todos los años y para la que prevé un nuevo cupo en los próximos meses.

La red de oficiales de negocio de la entidad está distribuida en todas las sucursales de la provincia, aunque las de Pocito y Rawson concentran la mayor atención del sector agropecuario por la cercanía con las tierras y los productores, de acuerdo con Col.

Durante los tres días de la muestra, el stand cuenta con el equipo comercial completo de la entidad. Según Coll, el financiamiento fue la necesidad más mencionada por productores y empresarios en los encuentros mantenidos en la Expo, aunque el stand también ofreció asesoramiento en comercio exterior, seguros y banca minorista. Fuera de la muestra, agregó, la atención continúa en toda la red de sucursales de la provincia.

Rodrigo Córdoba, gerente de negocios de empresas de Grupo Petersen en Banco San Juan, detalló la oferta de productos financieros para el agro presentada en Innova Cuyo. Mencionó líneas de capital de trabajo y préstamos agroinsumo para el sector agropecuario, con plazos de hasta 270 días, ajustados a cada ciclo productivo.

En financiamiento de maquinaria, la entidad ofrece plazos de hasta 48 meses para tractores y otros equipos agropecuarios, además de líneas para inversión en tecnología, paneles solares y sistemas de riego.

A esa oferta se suman la tarjeta agro, destinada al pago de insumos y servicios, y una línea de seguros agropecuarios. En comercio exterior, el banco dispone de prefinanciación de exportaciones —para sostener el ciclo productivo y generar stock— y financiación en dólares a plazo, pactada con el cliente del exterior, que permite a los productores vender cuando lo consideren más conveniente.

Según Córdoba, las líneas alcanzan a todo productor agropecuario o industrial con un proyecto, incluida la actividad minera, que la entidad también atiende.