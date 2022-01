Febrero marcará el regreso del Fesival Momusi Federal, que tendrá su segunda edición, nuevamente por streaming los cuatro domingos del mes, a las 20.00 en el canal de Youtube de Momusi (Movimiento de música para niños y niñas), del que participa San Juan como sede.



El grupo local A Poncho, integrado por Laura Pastén, Fernando Musu y Stella Mas es uno de los 25 grupos dedicados a las infancias que dirán presente en este encuentro que busca mostrar la diversidad de estilos, timbres, paisajes y temáticas variadas de distintas regiones del país.



"Este segundo festival surge a partir de la convocatoria que abre el Ministerio de Cultura de la Nación en septiembre pasado, teniendo en cuenta la experiencia del primer festival, y resultó seleccionado para recibir el subsidio para el proyecto. Se reestructuró en cuatro emisiones, más concentrado, con menos repertorio por grupo, así que se acordó que se presenta una sola canción por cada uno" contó Stella Mas, también representante de la delegación regional de Momusi.



Cada artista grabó material exclusivo para esta edición, la premisa eran videos de actuaciones grabadas en vivo y A poncho además estrenará una canción. " Las diferencias vamos a sanar", de autoría de Laura Pastén, con mezcla y realización audiovisual de Victor Suizer, grabada en el estudio Juan Carlos Margiotta, con producción de María José Ortiz. "Es una balada muy bonita, que hace hincapié en que no hay diferencias, que los niños son todos iguales, reconocer las diferencias, que no es un problema, sino una ventaja sobre otras cosas", aportó Ortiz, que destacó que la música este año fuera grabada en vivo, con todas las eventualidades que conlleva y no en formato video clip.





Programación completa



Cada domingo, la grilla incluye cinco o seis grupos, y el acceso es libre y gratuito. En la transmisión habrá juegos, canciones y sorpresas para los espectadores.



*Domingo 6

Pido gancho, sede Mar y Sierra, A poncho de San Juan - Región Cuyo, Al tun tun de la sede AMBA, Cielo arriba de la sede AMBA, LA Chicharra desde la Sede Córdoba y La Banda de las corbatas también desde la sede AMBA.



*Domingo 13

Desde la Patagonia, Sede MarMawiza llegan trayendo sus canciones Carito Caroé, Canciones en el bosque y Manos a la murga, se suman a esta fecha Cantares de colores desde la Sede AMBA, y GARBA desde la Sede Córdoba.



*Domingo 20

Desde la sede AMBA, Palmito y los Buenos Paraná, Los musis de profica desde la sede Alto Valle, Graciela Mendoza, de la sede Buenos Aires interior, 1 2 3 y Son, de la sede Santa Fe, A desenjaular el juego sede AMBA y MarMawiza (Patagonia) y el grupo Murumurus de la sede Córdoba.



*Domingo 27

Tres trigues teatro desde la sede Córdoba, Pichiculundios de la Sede AMBA, Chima chiodi, sede Mar y Sierra, Abriendo rondas, sede Córdoba, Cascacuerdas, sede AMBA, Pescado en tránsito, sede MarMawiza (Patagonia) y Piu Cantando desde la sede Buenos Aires Interior.





EL DATO



A poncho. Domingo 6 de febrero en la apertura del Festival Momusi Federal. Desde las 20.00 por el canal de Youtube de Momusi. Acceso libre y gratuito.