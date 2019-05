Fotografía, sonido, jazz, teatro, diseño, narrativa, video... Todo eso y más se podrá aprender desde el mes próximo en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand, espacio donde convergirán diferentes propuestas que fueron seleccionadas -de entre muchos postulantes- según criterios de creatividad, originalidad y nivel de experimentación. Los talleres de formación -ocho entre junio y julio, diez entre agosto y septiembre; y seis entre septiembre y octubre- están orientados especialmente a adolescentes, aunque desde el centro cultural aclararon que la edad no es excluyente. Actualmente están abiertas las inscripciones para el primer bimestre (ver abajo); cada taller tiene un canon de entre $600 y $800 cada uno, que se podrá abonar en dos cuotas.

Los interesados pueden inscribirse online, ingresando a http://bit.ly/inscripciontallerescccg (allí figuran en detalle todas las propuestas) o personalmente en el Conte Grand (San Luis y Las Heras), el día y horario del inicio del taller. A continuación, el primer bimestre:



Fotografía. Patricia Savastano. Exploración de la mirada en el lenguaje fotográfico, con las posibilidades que brinda el artefacto fotográfico de cada uno. 8 encuentros. Martes de 19 a 21 hs. Inicia: 4 de junio. Valor: $600 en dos cuotas de $300 cada una. No se requieren conocimientos previos. Llevar máquina.



Costura para principiantes. Elizabeth Castro. Manejo correcto de la máquina, sus partes, enhebrado, práctica de puntadas básicas y realización de moldería. Se podrá confeccionar diferentes utilitarios y/o accesorios. No se necesitan conocimientos previos. 8 encuentros. Miércoles de 18 a 21 hs. Inicia: 5 de junio. Valor: $800 en dos cuotas de $400 cada una. No se requieren conocimientos previos. Si tiene, llevar máquina de coser familiar.



Sonido lúdico. Renzo Nievas. Reconocer sonidos que nos rodean para registrarlos, transformarlos y expresar sonoramente mensajes no verbales. Crear ritmos y melodías con músicas y sonidos existentes y nuevos. 8 encuentros. Miércoles de 18.30 a 20.30 hs. Inicia: 5 de junio. Valor: $600 en dos cuotas de $300 cada una. No se requieren conocimientos previos. Si tiene (no es excluyente) llevar compu para instalar software de edición de audio; y celu.



Seminario intensivo de jazz. Javier Conejero. Identificar cada una de las áreas de la danza Jazz. Desarrollo de las habilidades necesarias para la técnica a través de ejercicios y practica. 8 encuentros. Martes y jueves de 10 a 12 hs. Inicia: 4 de junio. Valor: $600 en dos cuotas de $300 cada una. Sólo tenés que tener conocimiento de algún estilo de danza.



Diseño web. Evelyn Tramontín. Orientado al desarrollo de sitios web estáticos con HTML5, CSS3 y Bootstrap. En cada encuentro se aprenderán diferentes tecnologías para desarrollar una página web. 8 encuentros. Lunes y jueves 18.30 a 21.30 hs. Inicia: 3 de junio. Valor: $800 en dos cuotas de $400 cada una. No se requieren conocimientos previos. Hay que llevar compu.

Diseño de moda. Rocío Mestre. Conceptos básicos del diseño, su historia, formas de color, rubros, texturas y técnicas básicas de costura y moldería. 8 encuentros. Martes de 18 a 20 hs. Inicia: 4 de junio. Valor: $600 en dos cuotas de $300 cada una. No se requieren conocimientos previos. Deben llevar lápices, tijera, papeles de molde.

Estilización folclórica. Riveros-Luna. Herramientas para la construcción de un lenguaje propio de estilización, a través de la práctica individual y grupal. Posibilidades de movimiento para la recreación de las danzas favoreciendo la capacidad de interrelación. 8 encuentros. Lunes de 15.30 a 17.30 hs. Inicia: 3 de junio. Valor: $600 en dos cuotas de $300 cada una. Tener más de 13 años y conocimiento en algún estilo de danzas.

Laboratorio creativo. Ignacio González Kirby. Combinación de ejercicios literarios, plásticos y fotográficos destinados a descubrir dónde reside su espacio de creación. 8 encuentros. Martes de 15 a 17 hs. Inicia: 4 de junio. Valor: $600 en dos cuotas de $300 cada una. No se requieren conocimientos previos.