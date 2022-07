Como en todo el mundo, la explosión por los deportes electrónicos es un hecho y se expande en diversos ámbitos sociales y culturales. En San Juan, hay múltiples iniciativas con el propósito de consolidarse como una plaza de competencias de calidad y estar a la par de grandes centros urbanos como Córdoba, Rosario o Buenos Aires. En este sentido, por primera vez, los e-sports, tendrán un lugar como disciplina en los tradicionales juegos intercolegiales de la provincia. El gobierno provincial a través de Deportes y la comisión de deportes electrónicos -integrada por el equipo Lag Esports- desarrollarán un torneo con dos instancias, una interdepartamental y otra provincial. Se basará en un certamen en habilidades donde estudiantes que conformen equipos representativos de cada escuela secundaria, compitan entre sí en el simulador de fútbol Pro Evolution Soccer eFootball 2022 para el sistema PlayStation 4. Será toda una experiencia novedosa en los intercolegiales que, desde que se creó este programa competitivo en 1965 en la provincia, abrirá las puertas para que los videojuegos y especialmente los deportes electrónicos sean reconocidos en los espacios educativos e institucionales. Tal como sucedió con el ajedrez, que se posicionó como práctica deportiva equiparada al atletismo, al básquet, ciclismo, fútbol, hockey sobre patines, cestoball, handball y voley, en este caso, los videojuegos también serán considerados como disciplina competitiva.



Esta propuesta surgió como un objetivo muy deseado por los cultores y promotores de los deportes electrónicos y por la comunidad sanjuanina de gamers. En representación de Lag Esports, Ismael Mansur, habló con DIARIO DE CUYO y dijo que es un sueño que no se dejó de trabajar para que pasara a ser realidad. 'Es una propuesta que nació como proyecto hace unos años atrás y se lo elevamos a la Secretaría de Deportes. Creemos que más de 500 jóvenes de toda la provincia se sumarán y será algo fabuloso porque posicionará a San Juan como una plaza importante para representar los e-sports en el circuito nacional y podrá ser modelo a seguir en otras ciudades si esto tiene éxito', comentó el organizador.

En Jáchal se hizo una prueba piloto para acercar a los alumnos escolares de la zona a practicar en el simulador de fútbol. La experiencia arrojó resultados y datos importantes a tener en cuenta para la organización de las competencias a nivel provincial.



Las inscripciones vía online se encuentran abiertas y podrán anotarse primero los profesores de educación física que representen a cada escuela a participar y el mismo profesor se encarga de armar los equipos con los estudiantes que deseen registrarse. Como requisito principal, los chicos y chicas que quieran competir en el torneo en el eFootball también deberán competir en las pruebas de atletismo.



Las rondas departamentales comenzarán el 8 de agosto y hasta setiembre se desarrollarán los fixtures. Se realizarán jornadas de capacitación previa y la fecha de competencia se disputará en un establecimiento por departamento, donde jugarán todos los alumnos que representen a sus respectivas escuelas. En octubre, los clasificados irán a las finales en un gran evento en un estadio cerrado (a confirmar). Los equipos podrán ser mixtos y de diferentes edades (de 12 a 18).



'Llevar los videojuegos a las escuelas siempre ha sido difícil, porque se piensa que es improductivo, que es una pérdida de tiempo. Pero en los videojuegos se promueven valores de competencia sana, de resolver situaciones y problemas y que también pueden ser una salida profesional interesante para el futuro en múltiples roles, señaló el gamer que ya cuenta con antecedentes positivos tras una prueba piloto que se hizo hace unos meses con las comunidades escolares de Jáchal. Esta visión es ratificada con otras experiencias que son tomadas como ejemplo en eventos realizados en otros países. Los simuladores deportivos y otros títulos de gran popularidad en el mundo del gaming fueron incorporados y reconocidos por el Comité Olímpico Internacional al crear la Olympic Virtual Series que fue todo un hito previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Las competencias incluidas fueron League of Legends, Counter Strike, FIFA International Soccer, Gran Turismo (oficializada por la FIA), Zwift (por la Unión Ciclista Internacional), eBaseball Powerful Pro (por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol), Virtual Regatta, entre otros. Con estos antecedentes, el avance de los deportes electrónicos ya es un hecho irreversible.



'Cuando hablamos con los docentes de Jáchal, nos llevamos gratas sorpresas porque no tenían prejuicios ni resistencias, al contrario estaban emocionados y con mucha predisposición para participar. Eso habla que hay una aceptación social y que se entiende que es un deporte más', explicó Ismael.



Entrenamiento físico, también mental. Neutralizar las conductas tóxicas, respetar al rival, asimilar las derrotas y dominar los nervios y enojos, son temas clave que se abordan en las capacitaciones. Saber comunicarse en el equipo, conocer las potencialidades del rol, coordinar ataques y defensas. Aplicar estrategias determinadas y dominar las reglas y mecánicas de juego, son fundamentales a la hora de competir. 'Si esto tiene éxito y se institucionaliza, pensar en que los e-sports estén en la educación formal no será algo alocado. De hecho, en China hay escuelas que incorporan esto en sus matrículas. No estamos lejos de eso y estamos dando un gran paso', concluyó.

El eFootball 2022, simulador de fútbol desarrollado por Konami como nueva versión del Pro Evolution Soccer, es el título para el intercolegial, para sistema PS4. Interesados (no requiere arancel) pueden visitar el enlace de www.deportessanjuan.ar donde están reglamentos e instrucciones. Pueden participar alumnos de 12 a 18 años, nacidos en el 2004 al 2010 del nivel secundario.





Ellos dicen:



Lautaro Ceschin - (Arrow)

'Resulta gratificante que ahora en las escuelas muchos chicos podrán participar. Es una oportunidad importante, porque no todos tienen acceso o no le gustan los deportes tradicionales. No es muy loco que llegue un día donde se enseñen e-sports en las escuelas'.



Ezequiel Bazán - (Yunke)

'Que los e-sports lleguen a las escuelas lo cambia todo. En la secundaria me hicieron mucho bullying por ser jugador y ahora que se extienda en las escuelas para competir, será estupendo. Ojalá estos juegos, espero de corazón, les den oportunidades a todos'.



Tania Marín - (Alaska)

'Los chicos eran excluidos o recibían burlas porque no eran habilidosos para un deporte físico. Y los videojuegos los incluye. Es hora que San Juan se una a lo nuevo y es necesario que los padres se involucren y acompañen a los jugadores que compitan'.



Victoria García - (Toria)

'Hay mucha gente que se disgusta y que nos dicen que fomentamos la vagancia. Pero son prejuicios que los medios contribuyen a instalar la idea que los videojuegos provocan violencia. Es una visión equivocada y entrar en las intercolegiales, será algo muy bueno'.