La música de Bajofondo es una figura en sí misma, con entidad propia, por eso puede unirse en colaboración con otros artistas sin perder su esencia. Así lo entienden desde el colectivo que encabeza Gustavo Santaolalla y que acaba de presentar el resultado de la primera colaboración junto a Natalia Oreiro haciendo 5 versiones distintas de Listo pa' bailar interpretadas en castellano y en ruso. De ella no sorprende, conocida es la fama que Oreiro tiene en el gigante rojo, pero al menos resulta singular escuchar y ver al ganador del Oscar por Babel cantar en ruso con el resto de la banda que integran Juan Campodónico, Luciano Supervielle, Javier Casalla, Adrián Sosa, Gabriel Casacuberta y el sanjuanino Martín Ferres haciendo el estribillo.



El primer video, lanzado hace unos días, tuvo gran repercusión en el otro lado del mundo, porque hasta los noticieros pasaron el clip y las redes de Oreiro estallaron con comentarios positivos en ruso, entendibles traductor mediante.



"El concepto en ruso de Listo pa' bailar fue concebido durante la pandemia. Nace en tiempos difíciles, pero invita a bailar. Echa una mirada positiva a este momento, un horizonte más lejano que nuestras paredes. A través de la música, unimos fronteras. Así vemos la vida, tanto Bajofondo como Natalia. Tenemos raíces en común; nos une el Río de la Plata, entre Argentina y Uruguay. La colaboración nace después de varias coincidencias. Ella tiene una gran carrera artística desarrollada en Rusia y con Bajofondo nunca hemos estado por allí, pero nuestra música ha sido utilizada oficialmente por el equipo femenino de gimnastas rusas en los Juegos Olímpicos, tenemos remixes hechos por un Dj de Bielorrusia y mi música compuesta para el videojuego The Last of Us I y II tiene gran repercusión en territorio ruso" explicó a la prensa internacional Santaolalla sobre el singular lanzamiento que no hace más que confirmar cuánto disfrutan experimentar e innovar.



En primera persona, el bandoneonista Martín Ferres contó a DIARIO DE CUYO cómo fue el proceso de esta nueva creación que desde el próximo viernes estará completa en formato EP en versiones diferentes: una instrumental, una cantada en ruso completamente, otra sólo en castellano y después dos versiones combinadas. Por supuesto fue necesario hacer ajustes, porque el modismo criollo de abreviar la palabra "para" que lleva "Listo pa' bailar" no tiene traducción literal, por lo que las traductoras que trabajaron con el grupo cambiaron la frase por "Vamos a bailar".

-¿Todos los caminos llevan a Rusia?



-Hemos tocado por todo el mundo casi, excepto Rusia. Nunca fuimos, fuimos a lugares más inhóspitos pero nunca coincidió y se fueron dando cosas, como que en una de las giras, había una olimpiada y estábamos viendo tele y algunas de las atletas rusas de gimnasia artística usaban la música de Bajofondo. Nos sorprendió. Además comprobamos que la música de Gustavo tenía buena cantidad de fans en ese país, por sus composiciones para el videojuego y las películas. También coincidió que conocí a Natalia Oreiro, porque nos contrataron para tocar en el cumpleaños de un magnate ruso, en Londres. Había demasiadas coincidencias y nos dimos cuenta de que Natalia era la mejor interlocutora, quien mejor podía llevar este mensaje y era nuestro modo de comunicarnos con la gente de Rusia para decirles gracias, nos llegó el mensaje de que nos escucharon.



-¿Quién hizo la letra?



-La letra es muy buena, gran mérito de Gustavo. Está minado de cosas que tienen que ver con la pandemia, y él encontró algo artístico que refleje el momento histórico que estamos pasando sin caer en el lugar común. Es un momento que también necesitamos estar más alegres, no niego la realidad, pero hay una tendencia a asustar a la gente, no digo hacer algo que esté fuera de las recomendaciones, pero sí levantar el animo



-¿Pudieron juntarse o todos grabaron por separado?



-Grabamos por separado, fue en plena pandemia, aprovechamos un poco ese momento de cuarentena, que nos permitió hacer esto, porque si hubiéramos estado en gira, o con conciertos, no hubiésemos podido. Natalia grabó en un estudio en su casa y después en otro en Buenos Aires, Gustavo en Los Ángeles, Javi y yo en Capital, los chicos de Montevideo lo hicieron allá, sé que Luciano en el estudio en Vivace, que es un estudio muy icónico. El video esta increíblemente bien hecho, lo hizo Agustin Ferrando.

"Sentimos hace tiempo que tenemos un sonido que nos identifica, esa capacidad de fusionarnos con otras cosas y seguir manteniendo nuestra identidad" Martín Ferres

-¿Cómo se prepararon con el idioma?



-Aprendimos por fonética, con tres traductoras distintas. No queríamos fallar, si no termina pasando como en las telenovelas que tenés el porteño haciendo de cordobés que al final queda como una burla, que nunca logra la fonética real. Nos dijeron que el resultado estaba muy bien, de hecho hay comentarios en ruso, que tenemos que traducir (risas), que decían que Natalia se había juntando con una banda rusa, claro a ella la conocen; otros decían que la banda hablaba muy bien, así que se ve que salió bien.



Trabajamos unos 5 meses en total, que para lo que son los tiempos de Bajofondo es rapidísimo, porque nosotros nos tomamos nuestro tiempo para hace las cosas. Estamos muy contentos con esto y ahora sale el EP con todas las versiones, una 100 por ciento ruso, una 100 por ciento en español, una 80 y 20, una al revés.



-Es como cambiar los subtítulos en la tele....



-(Risas) Totalmente, en un punto sí. El video también tiene todo en ruso o todo en español. Era difícil decidir cómo hacíamos, así que estaba bueno acercar con el idioma a todos lo que más se pueda.



- ¿Qué les dijo Natalia tras la primera presentación?



-Ella estaba súper contenta, en su página Natalia tenía miles de comentarios, no como nosotros que no somos muy dados en las redes, así que terminamos leyendo sus comentarios. A ella la aman...

-¿Será que es otro tipo de público también?



-Absolutamente, pero totalmente compatibles. Nosotros somos una banda que llevamos un montón de tiempo juntos tratando de hacer discos nuevos, como se hacía antes, las bandas iban creciendo, haciendo cosas distintas, somos así, tenemos ese romanticismo. Ella nos mandó mensajes diciendo que estaba súper contenta y estoy seguro de que vamos a poder compartir algún escenario.

-Bajofondo tiene experiencia con invitados. ¿Cómo aportan estas participaciones?



-Lo de Natalia es un cruce que hace que nos conozcan más, hemos hecho participaciones con gente muy variada porque sentimos hace tiempo que tenemos un sonido que nos identifica, esa capacidad de fusionarnos con otras cosas y seguir manteniendo nuestra identidad bajofondera. El sonido tiene identidad propia y más allá de los invitados, con nuestra música podemos ir de un estilo a otro, cada vez más capacitados a hacerle un guiño a ciertos estilos, abrirnos y seguir teniendo nuestro sonido; nos juntamos a tocar y sale algo de Bajofondo. Es muy gratificante, le da sentido a la vida, también, tener algo de lo que te sentís parte.