Es uno de los músicos más respetados y queridos en la escena del rock sanjuanino. Miembro integrante del legendario grupo La Gente, el baterista Andrés "Lata" de Lara posee un tacto especial en la batería, como así también en su vida personal. Después de superar de manera exitosa una operación delicada, se encuentra recuperado y "revitalizado", con energías para volver a los escenarios. Y lo hará a través de una invitación de Ex Dealer, quienes serán los encargados de abrir el Ciclo de Músicos Independientes en el Teatro Municipal de San Juan (esta noche, ver Dato) dándole un tributo especial para el artista cuya trayectoria es tenida como referente.



En una charla íntima con DIARIO DE CUYO, en el espacio habitual donde trabaja -actualmente se dedica a la venta de instrumentos musicales- y entre mate y mate, el artista compartió su experiencia y su vínculo con la música.



Hace unos ocho meses atrás, mantuvo ciertas apariciones esporádicas como el show que dio junto a Nahuel Méndez en beneficio a Casa Sahni con canciones de Luis Alberto Spinetta y otra actuación junto al dúo Mundo Binario en el Museo Casa Natal de Sarmiento. Pero a fines del año pasado, recibió un diagnóstico que lo marcó profundamente: cáncer de riñón. Ante la magnitud del problema detectado, el músico debió dar un giro total a su vida. Pero lo afrontó aferrándose en lo que más ama en la vida: la música. "Me operé, me sacaron el riñón entero. Ahora me estoy recuperando. Todo salió bien y estoy en observación. Creo que la música produce un beneficio absoluto en la mente. Los miedos están siempre, no los puedo tapar, pero canalicé esa energía a otro lado. Entendí que a la vida no la compré y me hizo replantear cosas". Y añadió: "Hubo gente movilizada rezando por mí y eso me conmovió, porque sentí su energía que me ayudó a dejar de lado el enojo y la frustración. El entorno de la familia y los seres queridos fue una contención importante".

En medio de este proceso, recibió la invitación de la banda y fue un empuje anímico importante: "El reconocimiento de los chicos me llevó a ponerme a estudiar y prepararme lo mejor posible".



Las sesiones de ensayos en los últimos días previos al recital fueron intensas, "Lata" de Lara se puso con todo a entrenar con las baquetas. Junto a Kani Molina y los hermanos Cristian y Leonardo Rubio -ambos hijos de Juan Carlos, quien al mismo tiempo es su colega y amigo por muchos años- viene preparando con mucho empeño y de manera meticulosa este regreso significativo a un escenario. "Admiro mucho a estos chicos. Es un grupo de jóvenes incansables, buscan un objetivo y hacen todo para conseguirlo. Es una escuela de cómo hay que hacer las cosas. Lo demuestran afirmando su actitud, en su personalidad, en el respeto con la música y sobre todo, son honestos y transparentes', definió el baterista, que de alguna manera se siente identificado con ellos, en especial porque es parte de la filosofía que adhiere sobre cómo debe trabajar un músico profesional.



"La batería es un instrumento para mover, para producir ritmo, marca la pauta, el ritmo de toda base musical. Me gusta su sencillez, que sea entendible, que contagie, que pegue. Siempre prefiero dar un ritmo que no varíe, en dar golpes y movimientos simples, claros y concisos. De hecho no soy para nada virtuoso, pero la expresión de un golpe bien dado, uno que suene bien, vale más que diez golpes que no suenen". De algún modo, este principio lo traslada también a su vida cotidiana: "Hice muchos silencios en mi vida, fui tragando situaciones determinadas, que terminaron expresándose en el cuerpo. Dolores y tristezas. Pero llegó el momento de detenerlo todo y aprender con humildad a que debo disfrutar. No me propongo un gran objetivo, sino en metas más chicas. Estoy cuidándome todos los días, a seguir tocando, con calma, pero con las ganas suficientes para volver a un recital en vivo con mis propias canciones".



Por otro lado, De Lara, sostuvo con orgullo lo que significó La Gente en su historia: "Fue un proyecto que tenía un objetivo claro. Trabajamos con un concepto nuevo, en la constancia y la búsqueda de sonido", dijo. Luis "Chichón" Hernández, Juan Carlos Rubio, Arnoldo Fernández, Rodolfo Ruiz y Andrés de Lara, fue la formación que salía -inicios de la década de los "80- a jugar en primera. Su rock & pop era inevitablemente emparentado por sus seguidores con el sonido de Soda Stereo, Los Enanitos Verdes o Raúl Porchetto. "Era algo distinto y novedoso para la época. Transmitíamos algo simple, serio, con nuestras propias canciones, con letras que decían las cosas pero de manera más poética", señaló. Si existiera la posibilidad de reunir a sus excompañeros y tocar en vivo, deberían darse las condiciones necesarias según él: "La vida nos cambió mucho a cada uno. Tenemos que coincidir en muchas cosas, para regresar bien y en serio. Pero prefiero mantener las cosas tal como están ahora'.





