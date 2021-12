Cuando Victoria Balanza dejó San Juan para buscar nuevos horizontes, ahí estuvo él, incorporándola -audición mediante- al fresco y talentoso Ballet Argentino, en el que estuvo 9 años y con el que traspasó las fronteras del país. Una gran plataforma de lanzamiento a partir de la cual la sanjuanina desplegó un ascendente vuelo como bailarina a nivel nacional, que incluyó -entre otras cosas- una larga estadía en el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, donde a fines de 2015 pasó de primera bailarina a una categoría especial creada para ella y tres compañeros más.

Luego, por razones personales y profesionales, decidió volver a San Juan. Aquí está al frente del Programa de formación para bailarines del Teatro del Bicentenario, donde además estrenó su propia obra, Momento (junto a Diego Poblete) y que también fue el escenario de su despedida como bailarina, nada menos que protagonizando El Mesías, de Mauricio Wainrot (ex director del San Martín). A partir de entonces, Victoria se volcó de lleno a su rol de maestra, coreógrafa y directora, transmitiendo su pasión y experiencia a la nueva camada de bailarines locales. En eso estaba cuando hace unos meses -21 años después de haber bailado en su compañía por primera vez y 16 desde que la eligió para ser su pareja en la pieza Cruz y Ficción- Julio Bocca volvió a posar sus ojos en ella.

El aclamado artista de proyección mundial -retirado de los escenarios- la eligió para que lo acompañe en "Piazzolla Futuro", un gran espectáculo que con su dirección artística estrenará mañana en el porteño Teatro Coliseo; del que, además de prestigiosos bailarines y coreógrafos nacionales, participan famosos artistas como Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto (ver aparte).

"Hace muchos años que no teníamos contacto fluido, sí un mensaje cada tanto, nada más. Él me llamó y me recontra sorprendió, no me lo esperaba para nada. Me mandó un mensaje diciéndome que quería hablar conmigo por un proyecto. Me contó y me dijo que quería que yo fuera su mano derecha en la dirección artística", narró a DIARIO DE CUYO Victoria, a punto de estrenar pero todavía asombrada por la invitación. "Me quedé helada, paralizada. Fue una hermosa y gran sorpresa. Todavía me pregunto por qué a mí... no he tenido la oportunidad, pero se lo voy a preguntar, por qué yo si hay un montón de gente, él mismo trabaja rodeado de asistentes, coreógrafos...", se explayó Victoria, que hace poco más de un mes se instaló en Buenos Aires, aunque ya lleva varios más trabajando vía Zoom y a través de videos con él y con el equipo al que Bocca se sumó presencialmente el fin de semana pasado, una pausa en sus compromisos internacionales.



"Es una persona increíble y un profesional que tiene una mirada por encima de todo y todos, ve cosas que nosotros no y lo notás en las decisiones que toma respecto de la gente y del espectáculo, que ya está montado y él ha venido a dar su toque mágico, porque es así, está en todos los detalles. Y yo más que agradecida, para mí es una experiencia invaluable, realmente, como el día que él me dio la posibilidad de formar parte del Ballet Argentino. Es un salto profesional enorme. Es increíble que haya empezado mi carrera como bailarina con él y ahora también esta nueva etapa. Sólo tengo palabras de agradecimiento", agregó Balanza, quien destacó que la calidez de su maestro sigue intacta. "Siempre dije que él es una persona muy, pero muy generosa, que siempre te hacía sentir a la par siendo él una estrella. Y ahora es de la misma manera, deposita en mí su confianza y eso me hace sentir halagada, reconocida, valorada y confiada, porque si él cree que lo puedo hacer, bueno... La elección del elenco y de los coreógrafos la hemos hecho en conjunto y que él aceptara mis propuestas... imaginate!". Casi como un esbozo de respuesta a su propia pregunta -"¿Por qué a mí?"- Vicky siente que este momento algo tiene que ver con su siembra. "Agradezco haber sido siempre tan respetuosa, haber amado tanto mi profesión y haberla hecho con tanta entrega, porque seguramente algo de todo eso hoy se ve reflejado en esta etapa, que tomo de la misma manera que cuando empecé a bailar", confesó. Y concluyó: "De verdad, no puedo pensar en otra cosa más que en lo agradecida que estoy de que él me haya dado esta oportunidad enorme. El espectáculo es un lujo, una gran responsabilidad que asumo con todo el amor y respeto que merece; y lo estoy redisfrutando".

Un espectáculo, muchos talentos

Coproducción del Teatro Coliseo y el Consulado de Italia, Piazzolla Futuro apuesta a la fusión de lenguajes, con bailarines provenientes de distintas disciplinas, orquesta en vivo, videos y efectos especiales. Homenaje a Astor Piazzolla en el centenario de su nacimiento, cuenta con la dirección artística de Julio Bocca y Victoria Balanza, dirección musical de Lito Vitale y dirección general de Leonardo Kreimer, autor del guión. Con coreografías de Ana María Stekelman (reposición de Cecilia Figaredo), Analía González, Leonardo Cuello y Diego Poblete, tendrá participación de Juan Carlos Baglietto y conducción de Mariana Fabiani. Fuga y Misterio, Primavera Porteña, Balada para un loco, Chiquilín de Bachín y Adiós Nonino, son algunas de las piezas que estarán presentes.

El dato

"Piazzolla Futuro" podrá verse por los canales oficiales de Youtube del Teatro Coliseo y del Consulado General de Italia en Buenos Aires, el 10 de diciembre, gratis.