Plaza de shows internaciones, Buenos Aires ha recibido a importantes figuras de la escena musical a lo largo de los años. Y el 2019 promete seguir con esa buena costumbre, que congrega a miles y miles de personas de todo el país e incluso del extranjero. El menú de este año ya se anticipa jugoso -y eso que aún queda mucho por confirmar- con artistas de la talla de Paul McCarteny, Ed Sheeran y Eros Ramazzotti. Un buen puñado de géneros, estilos y ritmos para diferentes generaciones, que ya tienen que ir pensando en reservar un dinerito si entre los objetivos de este año figura darse al menos uno de estos gustitos musicales, que bien valen la pena.

Ricardo Montaner

9 de febrero en el Luna Park. "Qué vas a hacer" es el nombre del tour que lo trae a los escenarios argentinos, precisamente al Luna Park, que lo distinguió como uno de los artistas que más shows anuales ha realizado en ese lugar. Entradas desde $1.120 a 4.040 en Ticket Portal.

Carlos Rivera

22 de febrero en el Luna Park. Jurado del Festival de Viña del Mar y artista de la próxima FNS, el mexicano que sonó en varias novelas argentinas (Los ricos no piden permiso, Amar Después de Amar; y Golpe al corazón) vuelve con su Guerra Tour. Entradas desde $1.010 a 3.140 en Ticket Portal.

Ed Sheeran

23 de febrero en el Campo Argentino de Polo. El cantante británico de 27 años, un fenómeno musical considerado uno de los artistas más exitosos de la industria, volverá al país con su gira Divide, en su etapa final (empezó en 2017 y culminará en agosto próximo). Entradas desde $2.025 a 4.613 en Live Pass.



Luis Miguel

1 y 2 de marzo en el Campo Argentino de Polo. ¡México por siempre! es la gira que devuelve a Luis Miguel a los escenarios argentinos y relanzado desde la miniserie biográfica que revitalizó su carrera (antes, el 26 de febrero, estará en el Orfeo de Córdoba). Entradas disponibles desde $1.400 a 6.650 en Tu Entrada.com.





The Jacksons

21 de marzo en en Luna Park. Tito, Jackie, Marlon y Jermaine -los hermanos del fallecido Rey del Pop- desplegarán los hits que marcaron la historia de la música, en su primera visita a la Argentina. En el marco de los 50 años de carrera, desde que se editó I want you back. Entradas desde $1.740 a 3.140 en Ticket Portal.



Tribalistas

23 de marzo en el Luna Park. Tras su gira en Estados Unidos, Marisa Monte, Arnaldo Antunes y Carlinhos Brown debutarán en vivo en el país, con su segundo álbum, Tribalistas. Passe em Casa, Velha infância y Já Sei Namorar son algunos de los temas del trío brasileño. Entradas desde $1.065 a 3.360 en Ticket Portal.





Paul McCartney

23 de marzo en el Campo Argentino de Polo. Egypt Station es el álbum que lo trae nuevamente al país, a tres años de su última visita, y en el marco del Freshen Up Tour. El ex Beatle presentará temas de su reciente disco y clásicos de todos los tiempos. Entradas disponibles desde $2.990 a 6.900 en Ticketek.



Pablo Milanés

5 de abril en el Teatro Coliseo. Esencia es el nombre de la gira que continúa transitando el consagrado cantautor, Grammy a la excelencia musical y pluma de clásicos como Yolanda, Para vivir, Ya ves y Si ella me faltara alguna vez, entre otros que interpretará en suelo albiceleste. Entradas desde $660 a 2.875 en Ticketek.



Sebastián Yatra

6 de abril en el Luna Park. El ascendente cantante colombiano -uno de los grandes exponentes del movimiento de la música urbana latina, destejerá (entre otros) su álbum Mantra, que incluye éxitos como Traicionera, Alguien robó y Devuélveme el corazón. Las entradas cuestan desde $905 a 2.635 en Ticket Portal.



Roberto Carlos

30 de abril en el Teatro Gran Rex. Clásico de clásicos, el cantautor brasileño que ha vendido más de 140 millones de álbumes, que fue el primer latinoamericano en vender más que los Beatles y que recibió el Billboard por su carrera, presentará su nuevo show Amor sin límites. Entradas desde $1.235 hasta 4.480 en Ticketeck.



Lauryn Hill

1 de mayo en el Luna Park. Segundas partes pueden ser aún mejores, y seguro eso piensan los fans de la ex integrante de The Fugees, ocho veces ganadora del Grammy, que traerá la gira aniversario por los 20 años de su disco The Miseducation of Lauryn Hill. Entradas en Ticket Portal desde $2.465 a 3.920.

Il Divo

24 de mayo en el Luna Park. Guiness al grupo de crossover clásico más exitoso comercialmente, el combo surgido en 2003, integrado por español Carlos Marín, el suizo Urs Buhler, el francés Sebastien Izambard y el estadounidense David Miller llega de la mano del álbum Timeless. Entradas desde $1.680 a 5.490 en Ticket Portal.

Eros Ramazzotti

8 de junio en el Luna Park. El cantautor italiano vuelve con Vita ce n'è world tour (Hay vida), que comenzará el 17 de febrero en el Olimpia Halle de Munich (Alemania) y visitará los cinco continentes. Interpretará temas del nuevo disco que da nombre al álbum y sus grandes éxitos. Entradas disponibles desde $1.345 a 4.380 en Ticket Portal.



Iron Maiden

12 de octubre en el estadio de Vélez. La banda británica presentará su gira Leagacy of the Beast Tour, que agotó entradas en Europa y que incluye una réplica del avión Spitfire en el escenario durante el número de apertura Aces High. Las entradas van desde $2.185 a 4.600 en Live Pass.







Y Lollapalooza