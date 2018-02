Si hay algo que caracteriza a Abel Pintos, además de su talento, es la humildad y el afecto hacia sus seguidoras. Hace unos meses visitó a una pequeña fanática que no pudo ir a su recital porque padecía cáncer y estaba internada. Ahora eligió la casa de otra admiradora de siete años para hospedarse en Córdoba, donde se presentó en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María. Sin dudas, el mejor regalo para la niña.

El músico llegó a la casa familiar gracias a una gestión de la mamá de la pequeña. La mujer trabaja en un hotel y el año pasado había contactado al manager de Abel Pintos para alojarlo allí.

Este año, el representante del cantante la contactó, pero no tenía cuartos disponibles y por ello llegaron al curioso acuerdo. “Yo les expliqué que no tenía lugar pero les prometí que en algún lugar los iba a ubicar. Les dije que de última les dejaba mi casa pero fue una broma. Cortó el teléfono y empecé a mover contactos. Entonces mi hija, que es fanática de Abel, me dijo que le mandara fotos para ver si le gustaba la casa”, relató.

Belén explicó que ante la noticia su hija se emocionó tanto que le sacó su celular y comenzó a enviarle fotos de la casa al manager de Pintos para saber si era de su agrado. “Le mostró el jardín, le dijo que ahí podía descansar. Cosas de chicos. Tiene siete años”, agregó la mujer. “Al ratito el manager me llamó y me dijo que lo habían estado pensando y que les gustaba la idea de la casa. Ahí me di cuenta en el quilombo que me estaba metiendo”, relató.

Pintos accedió a la novedosa propuesta y el barrio de Sinsacate, donde vive la familia, se descontroló. Los vecinos se enteraron de la noticia y a la noche ya había cientos de autos estacionados en las afueras de su domicilio.

“Llegó un martes a las 10 de la mañana y yo estaba trabajando, mis dos hijos en Córdoba, entonces lo recibieron Florencia, que es quien lo atendió durante su estadía, y mi hija. Corina le mostró la casa, le contó cuál era su cama y cuando llegaron a la PlayStation, le dijo que era de ella y sus hermanos, que se la prestaba pero que si había tormenta eléctrica la desenchufara”, explicó la mujer y agregó: “No entendía nada, y cuando entro, veo que estaba comiendo un asado en la galería con Los Huayra”.