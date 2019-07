El Conte Grand no duerme ya es un clásico de escena local

Además de los talleres que brindará a partir del mes próximo, el Centro Cultural Conte Grand (CCCG) ofrecerá en agosto una serie de actividades artísticas -gratuitas y pagas-, entre las que se recorta la exitosa propuesta El Conte Grand no duerme; destinadas a todo público. Entre la seguidilla, se podrá disfrutar del Varieté de Carnaval, el domingo 4 desde las 18.30, con expresiones artísticas vinculadas al carnaval y cuyo número central será un taller de murga uruguaya brindado por La Pericana. También habrá intervenciones artísticas interdisciplinarias de música, danza, performance, pintura en vivo y fotografía (entrada $100). El miércoles 7 a las 22, comenzará el Ciclo de Cine Científico, con el film Demain. Se trata de un programa de extensión educativa y social de la Fundación Invesciencias, cuyo objeto es difundir la cultura científica a través del estrecho vínculo de cine y ciencia (gratis). Por su parte, el Conte Grand no Duerme se realizará el sábado 17 de agosto desde las 19 hs, con propuestas que van desde observaciones astronómicas hasta música en vivo (gratis). El domingo 18 de agosto también será especial, porque desde las 16 se realizará una tarde de Paste Up o wheatpaste art, que consiste en intervenir espacios públicos, con ilustraciones instaladas en las calles. Y el 25, desde las 19, será la Noche Fusión, amalgama de propuestas musicales con Vohko Mama (jazz rock) y Tito Oliva Band ($50).