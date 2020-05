La polémica comenzó el miércoles cuando familiares del autor denunciaron a través de las redes que el imponente monumento a Juan Jufré realizado en los años 60 por el escultor Miguel Sugo había sido alterado usando pintura en letras en bajorrelieve talladas en piedra en el frente y en la extensa acta fundacional plasmada en la parte posterior. Lo anecdótico, es que no se trata de una modificación reciente pero nadie lo había notado hasta ahora. Desde el gobierno municipal de Emilio Braistrocchi aseguraron que ellos no son los responsables y estimaron que tuvo que haber ocurrido durante la gestión de Franco Aranda, que tuvo como secretarios de Cultura a Luis Meglioli primero y luego a Karen Achilles.



Dado que la obra fue declarada patrimonio provincial y también es patrimonio nacional desde el año pasado, es necesario una autorización para realizar cualquier acción sobre él; pero en la dirección de Patrimonio Cultural provincial aseguran que no hay registros de ninguna solicitud municipal referida a la obra en cuestión, según dijo a DIARIO DE CUYO la secretaria de Cultura provincial, Virginia Agote.



Mientras que desde la actual administración comunal, la secretaria de Cultura de la Capital, Sandra Barceló, negó cualquier responsabilidad y aseguró que están dispuestos a restaurar el monumento. "Eso está hace bastante tiempo, si se necesita restaurar hablaremos con la Provincia, hay un diálogo muy bueno y por supuesto un respeto hacia la obra. Se hará con la gente que se tenga que hacer y de la forma que se tenga que hacer. Desde nuestra gestión tenemos el mayor reconocimiento hacia Miguel Sugo y esa obra. Exactamente desconozco cuándo ha sido, sí pudimos ver registros fotográficos y fílmicos que muestran que el año pasado ya estaba. El momento exacto no lo hemos podido corroborar. Pero somos los actores actuales quienes ofrecemos las disculpas del caso a la familia, se da por descontado que vamos a arreglarlo. Emilio (Baistrocchi) tiene un respeto impresionante sobre la cultura, el arte y lo que representa el monumento", dijo la funcionaria.



Sin fecha cierta de la fallida intervención sobre la obra en honor al conquistador español, las imágenes de archivo de los últimos cuatro desfiles por el día de la fundación de San Juan dan una aproximación, ya que en la celebración de 2015 (último año de Marcelo Lima) las letras están sin pintar y en las de 2017 ya están ocre. El ex mandatario capitalino, Franco Aranda, no atendió el requerimiento de este medio.



Desde la Asociación Civil para la Defensa y Conservación del Patrimonio Sanjuanino, Jorge Cocinero ratificó a este diario que se trata de esmalte que "tiene cierto tiempo". Para él "el daño es parcial por lo que se puede recuperar con algunos solventes especiales con personal adecuado para llevar a cabo este trabajo, pero lo más triste es que cuando se toman este tipo de decisiones sin estar bien asesorado se comete la torpeza de dañar un monumento histórico como este. Además del gasto que significa hacer ese trabajo y después deshacerlo", dijo el arquitecto.



Sobre la restauración Agote fue optimista. "No es complejo, pero hay que restaurarlo" dijo la secretaria que adelantó que pedirán a la misma experta mendocina que convocaron para trabajar en la restauración del Monumento al Deporte (frenada por la cuarentena), que trabajarán en conjunto con la municipalidad. "Es piedra y se va a poder recuperar. Más allá de la responsabilidad, seguramente se hizo con la mejor intención, nadie descarta la buena intención, hay que tener mucho cuidado con los monumentos declarados patrimonio, hay protocolos a seguir" apuntó.



La pena familiar

Miguel Ángel Sugo, hijo del autor del monumento, habló en nombre de la familia. "Me da mucha pena. Desde la impotencia de 68 años que tengo de conocer toda la historia, me da pena que tomen las cosas con un fin especulativo político, que digan 'hemos hecho algo por la cultura'", calculo que eso pensó la gente de la gestión de Aranda; desprecian la cultura. Quisiera que lo arreglaran... sé que innegablemente está dañado más allá del paso del tiempo, es una piedra porosa, la pintura penetra y no la sacás con un removedor, hay que gastar la piedra con el arenado y eso daña, no sé que personal está capacitado para hacer algo tan fino, no sé qué pasará. En Cultura ni siquiera estaban al tanto que esto estaba así. Es una solución, pero ya está profanada la obra por una torpeza de una decisión de muy pocas luces".

Antecendentes

2019. El Monumento al Deporte de José Carrieri fue pintado de blanco durante la ampliación del Parque de Mayo. Será restaurado por Cultura provincial.

2018. Pintaron violeta una de las paredes exteriores del Auditorio Juan Victoria (que es Monumento Histórico Nacional). Por las quejas, esa misma tarde le devolvieron el color original.

2000. La estatua de Francisco Laprida de Lola Mora que está en Jáchal, realizada en mármol, fue cubierta de esmalte sintético. Fue restaurada años después.