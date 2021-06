Con la crisis sanitaria, el cierre de las salas y el aislamiento obligatorio en 2019, los artistas tuvieron que agudizar el ingenio para no perder el contacto con el público. Uno de estos casos es el de Alejandro Segovia, el músico que descubrió en el humor la mejor forma de narrar su particular mirada sobre la realidad y calmar sus demonios internos. Después de la sorpresiva repercusión de sus publicaciones a través de su cuenta de Facebook y de la edición virtual de su libro Historias para leer en el baño, el sábado próximo, a las 18.30, subirá por primera vez al escenario con "El lado B", un show de su autoría íntegramente cargado de ocurrencias en el que se estrenará como showman.



"Vengo escribiendo en esa tónica desde hace muchos años. En pandemia, canalicé mucha 'no esencialidad' en las redes, grabando tutoriales en joda en Youtube y con transmisiones semanales en Facebook. Creo que la clave para sobrevivir a este mundo que tira para abajo es no quedarse quieto. Estar en permanente movimiento y no tomarse nada, ni tomarnos nosotros tan en serio. Después de todo es un virus el que nos tienen paralizados. Así de vulnerable somos", reflexionó el también veterinario conocido en San Juan por su actividad como pianista y cantante, que hizo su debut en la conducción en diciembre de 2018 en el Teatro del Bicentenario, de la mano del espectáculo solidario Por Vos -iniciativa del programa A todo o nada de Radio Sarmiento-, con textos propios, por primera vez sin cantar ni tocar.

"Todos tenemos avidez por despejarnos. La risa y la música son esenciales. Reírnos en legítima defensa".

Este será todo un desafío para el sanjuanino que pergeñaba una puesta de estas características que por fin logró tomar impulso con la reapertura de los espacios culturales y la necesidad de mostrar un costado diferente, que no tiene que ver con la música pero tampoco la excluye totalmente. Porque, "aunque el eje serán las palabras", el hacedor recalcó que las melodías también estarán en escena con la compañía de Pablo Barbera en piano, junto a quien irá mechando canciones del rock nacional en una modalidad acústica para amenizar los monólogos.



"Hace mucho me lo planteaba. La idea es salir de mi zona de confort con una combinación de mis vivencias y otras con situaciones que de alguna manera llegaron a mí. Esto será 100% humorístico. Ficción y realidad con mi mirada desde el humor", alegó Segovia frente a su inminente presentación en formato unipersonal "con sorpresas en lo audiovisual" para los espectadores que asistan.



Desde el encierro y la cuarentena hasta los ansiolíticos y una carta astral cuyana en vivo con un horóscopo formado por animales de nuestra fauna que junto a la influencia de los astros dan los signos Cata, Iviña, Pericote, Pititorra, Barata, Vizcacha, Chiñe, Pitojuán, Matuasto, Choco y Mosca potera, "que pega mucho más que el Ludovica y el del Horangel, lejos", apuntó Alejandro con una ironía a flor de piel. Toda esta mixtura temática será parte del libreto preparado por Segovia para su gran bautismo de fuego. Además, también abordará la historia de Litos Brócoli, un personaje de su invención que tenía una fábrica de tapabocas y antes de la pandemia la cambió por una batería y un salón de eventos, además de estudiar actuación. "Él ya no puede más de no esencial, fue mutando su cuerpo hacia un brócoli hasta terminar fotosintetizando y como Litos hay muchos dando vueltas, vegetando por ahí", aclaró el intérprete y autor de 56 años de edad.



"Luego de más de un año sin actuar, hoy estoy en una etapa en la que quiero divertirme en el escenario, pasarla bien y darle al público un recreo frente a la situación que atravesamos. La reinvención no es tan romántica ni poética, desde la no esencialidad. Después de pasar por muchos estados decidí reírme de esto y tampoco sé si me quedaba otra opción. Si algo debo rescatar de esta pandemia es que no lo permití. A la fuerza o no, encontré otra vías de expresión", puntualizó la voz y tecladista de la banda Plan B, que se encuentra transitando los 16 años de su formación junto a Gaby Domínguez, en la actualidad, "en stand by", sin presentaciones en eventos privados a causa de la circulación de coronavirus.



DATO

El show será este sábado a las 18.30 hs en Sala Z de IOPPS (Pedro Echagüe 451 oeste) con cupo limitado y uso de tapabocas. Entrada: $500 en la sala o al cel 2645040309.





(CREDITOS MARCOS URISA)